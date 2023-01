Esto dijo Ari Telch sobre el supuesto distanciamiento de Ninel Conde con su hija Sofía

Fiel a su esencia, el actor Ari Telch dio respuesta a los medios de comunicación sobre el rumor que ha rondado a su ex esposa Ninel Conde y la hija que procrearon durante su matrimonio, Sofía Telch. Y es que desde hace varios meses se dijo que madre e hija mantenían una turbulenta relación que no las permitía convivir, ¿es esto verdad? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro reciente con la prensa, el actor fue contundente con su respuesta ante los rumores y aseguró que prefiere no “soltar la sopa” con respecto a lo que pasa en la vida privada de su hija de 25 años.

“No te metas en chismes porque ya sabes que no me gustan”, declaró con respecto a ese tema. Sin embargo, sí que se pronunció sobre cómo ha aprendido a sobre llevar su relación con la joven. “No me meto mucho en su vida, ni de redes sociales, ni personal. Más bien platico con ella, nos la pasamos bien cuando vamos a comer, cuando cotorreamos. Es normal, es mi hija. No puedo hablar de mi hija y decir que es ‘centrada’, es una chava”, dijo ante las cámaras.

Con estas declaraciones Ari Telch ha dejado más que claro que respeta los deseos de su hija de no seguir los pasos de ninguno de sus padres, pues a diferencia del actor y Ninel Conde, ella prefiere mantenerse alejada de los reflectores.

Ninel Conde niega tener una mala relación con su hija Sofía

Telch no ha sido el único que ha hecho frente a los rumores de esta presunta enemistad. De hecho, fue la propia Ninel Conde quien salió a desmentirlos y hasta indicó que pasaría las fiestas decembrinas en compañía de su primogénita.

“Mi hija está perfecta, trabajando, va a hacer una maestría, estoy muy orgullosa de ella, vive conmigo, estamos bien, vamos a pasar Navidad juntas y nos vamos a ir de viaje”, detalló en una entrevista en noviembre del 2022.

