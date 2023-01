La Martita hace corridos tumbados a su manera

La Martita tiene muy presente que fue con un berrinche como comenzó su trayectoria en el mundo de la música.

“Canto desde muy pequeña”, dijo la artista sonorense de 26 años. “Mi familia es muy católica, y una vez escuché coros en la iglesia y me quería quedar, y me ‘enmulé’ [enterqué], me tiré al suelo; estaba bien chiquita, y ahora me hacen burla con eso”.

Marta Aurora Domínguez, su nombre de pila, tenía unos tres años, y fue tanta su insistencia que sus padres tuvieron que doblar las manos y dejar que la niña formara parte del coro.

Así comenzó a escribirse la historia de esta chica que se crió en Huatabampo, al norte de México, y que ahora, luego de picar piedra por años, estrenó “Abriendo nuevas rutas”, un disco con catorce corridos tumbados, un subgénero del corrido que tiene como característica la incorporación del rap y el hip hop y la alusión a asuntos como el alcohol, la parranda desmedida, las armas y la violencia.

Pero lo de La Martita es otra cosa.

“El ‘tumbado’ es algo diferente, algo nuevo”, dijo. “Con mi disco yo quiero demostrar que no todos los corridos tumbados son iguales; hay corridos que te incitan a la violencia pero yo no. No necesitas usar la violencia”.

Ella, aunque en sus videos hay consumo de alcohol y tabaco y mucha fiesta, quiere dejar en claro que es solo la apariencia porque en la vida real es una chica que dista mucho de la imagen que proyectan sus trabajos visuales.

“Yo me metí en esto por eso mismo”, dijo, “porque hay que demostrar que también las mujeres pueden, y por tratar de quitar esa imagen machista del género”.

Y es que en el mundo de la música mexicana, pero sobre todo en el género del corrido, la inmensa mayoría de los intérpretes son hombres. La Martita es una minoría en ese ámbito que hasta ahora pocas mujeres han podido penetrar.

“Es un poco difícil, pero no imposible”, dijo. “Yo soy la excepción porque la neta a mí sí me gusta mucho; desde pequeña he sido bien arremangada, bien alterada”.

Y aunque este disco marca el debut profesional de La Martita porque cuenta con el respaldo de una poderosa compañía discográfica, lo cierto es que su trayectoria se remonta a varios años atrás, cuando trató, sin conseguirlo, de lanzar su carrera de manera independiente.

En ese entonces, se tuvo que conformar con grabar discos que solo ella y un puñado de amigos y familiares oían. Ahora su realidad es diferente, y espera que este sea solo el comienzo de una larga carrera y del inicio de una tendencia que permita a más mujeres ser parte de este movimiento.

“Tengo muchos planes”, dijo. “Los escribo en mi cuaderno, desde los 8 años escribo lo que quiero, lo que deseo, y creo que muchas cosas se te cumplen si las pides de corazón; todo esto lo he pedido de corazón, y ahora gracias al universo se me está dando”.