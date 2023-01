Atacan a balazos a periodista en Cancún; contaba con escoltas del gobierno mexicano por atentados anteriores

México cerró el 2022 como la región de Latinoamérica más peligrosa para ejercer el periodismo, y el inicio del 2023 no ha sido diferente, con varios ataques en contra de comunicadores.

El más reciente de ellos fue el atentado en contra del reportero Rubén Darío Cruz en el destino turístico de Cancún, Quintana Roo, un ataque en el que la víctima logró sobrevivir luego de esconderse en el penal de la ciudad.

De acuerdo con medios locales, Darío, quien cuenta con escoltas del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, fue atacado por un grupo de hombres a bordo de un vehículo negro, quienes lograron darse a la fuga.

Los delincuentes se detuvieron y uno de ellos bajó del vehículo con un arma de fuego para disparar hacía el auto donde viajaba el periodista. “Los escoltas repelieron la agresión cerca del Centro de Reinserción Social donde finalmente se resguardaron”, informó el diario Por Esto!, lugar donde trabaja el reportero.

#ÚLTIMAHORA | Sicarios atacan a balazos al periodista Rubén Darío Cruz en #Cancún 🚨



El reportero viajaba en un vehículo y logró resguardarse en el Cereso de esta ciudad con escoltas del mecanismo de protección. pic.twitter.com/r5CiPW1znH — Carlos Tapia (@Psyztek) January 27, 2023

El periodista, quien ya había sufrido otros atentados en su contra, reveló a la agencia Efe que al salir de las instalaciones del diario donde cubre la fuente policiaca, se acercó un joven a la puerta de entrada para contarle sobre un vehículo negro sospechoso, por lo que los escoltas optaron por trasladar al reportero a su casa por vías alternas.

“Salimos a toda prisa y nos encontramos el coche negro que nos seguía y doblaba hacia donde nosotros íbamos, pensamos que lo habíamos perdido, pero nos volvió a salir al paso”, relató el comunicador.

“Le dimos distancia al coche y doblamos por otra calle y de pronto lo teníamos de frente y ya estaban los tipos abajo del coche, uno se acercaba a nosotros con el arma en la mano”, agregó. Tras el ataque, los escoltas buscaron refugio en la cárcel de Cancún, que se ubica a unas cuantas calles y donde están apostadas varias patrullas.

Cruz está en el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde hace más de dos años tras amenazas y un intento de secuestro en el estado de Veracruz.

Junto con su familia se trasladó a Cancún, pero al poco tiempo de llegar dispararon al aire frente a su casa. “Estaba tan feliz de que ya iba a poder andar solo con mi esposa en la calle, yo me quería liberar ya de esto, esto no es vida, estar así sinceramente no es vida“, expuso el reportero.

También te puede interesar:

– Liberan a dos de los tres periodistas secuestrados en México por un comando armado.

– Agresores del periodista mexicano Ciro Gómez Leyva lo vigilaron durante 5 días antes del atentado.