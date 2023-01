Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de enero de 2022

PISCIS

Descubrirás cómo la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente, así es la vida deja que cada persona pague sus karmas. Viene mucho trabajo o estrés en casa, trata de dejar todo en orden, todo a su tiempo para que las cosas salgan como deseas. En la salud podrías presentar ciertos malestares sobre todo en piernas y articulaciones, trata de hacer un poco más de ejercicio para que tomes un poco de condición física. Viene un cambio bastante bueno en la manera de ver la vida el cual te va a dejar un muy buen sabor de boca, podrías ya por fin ponerte las pilas en el gym o en tu dieta. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en cuestiones que tienen que ver con tu economía porque podrías estar invirtiendo o gastando tu dinero en cosas que no te están dejando ninguna ganancia. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser.

ACUARIO

En lo laboral cambios de horarios o puestos que te van a beneficiar demasiado sobre todo en la parte económica, debes aprovecharlos para tu beneficio. No temas a ir por lo que quieres y amas en la vida si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti. Vienen amores muy buenos que te van a enseñar el verdadero valor de lo sentimental sin embargo deberás de ser cuidados@ para no cometer los mismos errores de antes. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Aprender en no mezclar tus sentimientos a la hora de estar con alguien más porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada. Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos. Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores, ya sabes que no puede estar sola y por todo se deprime. Es momento que visualices tu futuro y no te pierdas en ese camino que has diseñado para ti, la vida te estará llenando de nuevas oportunidades sobre todo en el área de viajes y cambios de última hora.

CAPRICORNIO

Cuida más tu salud y no descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo de peso las próximas fechas. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. Es momento de mandar a freír espárragos a esas personas que te han dañado el corazón, ya no des segundas oportunidades porque te van a hacer lo mismo y lo lamentarás mucho más caro. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo guía tus pasos. Debes aprender a soltar eso que no te deja avanzar y cuidar mucho tu entorno familiar para evitar problemas y complicaciones. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. Un familiar podría estar hablando mal de tu propia familia te va a doler al enterarse que viene de la misma sangre. Cuida mucho la monotonía en tu relación en caso de tener una, algunas veces te atontas mucho y siempre haces las mismas cosas y eso es lo que arruina y el momento, además se te da mucho eso de traer cosas del pasado, necesitas innovar y cambiar la manera en que tratas y convives con tu pareja.

SAGITARIO

Ya no te confíes tanto, ve tras eso que quieres y que nadie te quite las intenciones de lograr esos proyectos que tienes en mente. No des por hecho algo que no has visto, amistad de piel blanca te va a ayudar mucho en un problema que se presentará. Podrías madurar mucho en estos días pues cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. Un viaje se comienza a planear y con él el reencuentro con amistades de tu pasado. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos. En perra andarás y con mucha rabia y quien se atraviese lo pagará muy caro pues no andarás de humor para estar aguantando o solapando a personas tontas que solo buscan sacar algún provecho de ti. No te dejes manipular por otras personas, aprende a defender tus decisiones y no permitir que nadie se interponga en lo que tú quieres lograr y hacer, es momento que la vida te compense todo lo que te salía debiendo, habrá momentos en que quieras soltar la toalla y otros en que traerás toda la actitud, recuerda que Dios te guiará por el mejor camino siempre y cuando tú lo permitas. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia.

ESCORPION

Cuidado con querer encontrar soluciones de última hora en situaciones que se han armado en mucho tiempo. Podrías sufrir un engaño inesperado de una persona que es muy importante para ti, no te tomes las cosas tan a pecho y date la oportunidad de que el tiempo arregle dicha situación. No pretendas caerle bien a todo mundo porque solo lograrás decepcionarte de ti y de las demás personas, quien te quiera tendrá que aceptarte tal como tú eres. Vienen muchos cambios en este fin de semana sobre todo tendrás que enfrentar situaciones de tu pasado que venías arrastrando desde hace ya algún tiempo. Es momento que te despojes de tanta porquería que cargas en tu vida llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo constantemente, no tomes decisiones en estos momentos pues podrías cometer errores. Una noticia sobre un negocio está en puerta y podría llegar cuando menos lo imagines. Ten cuidado con querer imponer tu voluntad a las demás personas, podrían ofenderse y tomarlo de mala forma.

LIBRA

Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, recuerda que el karma es feo y cuando menos acuerdes podría cobrar factura como lo ha hecho con quienes te fregaron la existencia. Cuídate de dos personas de tu círculo de amigos, te buscan solo por interés y quieres sacar algo de provecho de ti. Si tienes pareja y ésta se ha tornado algo frío o fría podría ser que se ha cansado de la misma rutina, innova mejores momentos con tu pareja, una salida al cine, un viaje o de perdido un motelazo les vendría perfecto. Cuidado con querer corresponder con todo a alguien que no hace ni apuesta nada por ti. Familiar te buscará en próximas fechas, ya tenías mucho de no saber de él o de ellos. Tus pensamientos negativos sueles atraer lo negativo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios. Días de mucha reflexión en los cuales entenderás por qué muchas cosas no se dieron en tu pasado, vienen momentos agradables con personas que simbolizan cuestiones muy importantes para tu vida. Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor.

VIRGO

Amistad te buscará pa contarte chisme y pedirte un consejo por cierta situación que está viviendo. Ofrecimientos de nuevo trabajo o llegada de un dinero extra por una deuda pasada o préstamos puede suceder este fin de semana. Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va a dejar buenas ganancias no te atontes que puede ser tu oportunidad, deja la flojera y trabaja por salir de la necesidad estás en tu mejor momento. No te detengas por nadie y ve por lo que quieres en esta vida que nadie te lo dará, hay momentos en los cuales quisieras soltar la toalla y dejar que esos sueños se los lleve el viento, no es momento para que te derrotes tú mismo, ve por lo que quieres y lucha por eso que mueve tu mundo. Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados. Cuidado con amores de una noche los cuales podrían ocasionarte cientos de problemas y a la vez ponerte muy de malas. Amor del pasado retorna y vendrá más fuerte que nunca en próximas fechas ya tú sabes si le das entrada.

LEO

Cambio de ciudad, vehículo o casa se ve muy próximo. Si regresa persona de tu pasado y ya esa persona te daño anteriormente no permitas que lo vuelva hacer ahora, mándala a la fregada y que no te estorbe en tus nuevos proyectos. Es momento que veas nuevas oportunidades hacia el futuro, que no te dejes manipular por nadie ni permitas que otras personas hagan a un lado tus sueños, metas, anhelos, estas en una etapa en la cual lograrás consolidar lo que te propongas siempre y cuando así lo quieras y desees en tu vida. Cuida mucho la cuestión de la alimentación pues estarás expuesto o expuesta a subir de peso en estas semanas. Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia, primos, tías o parientes lejanos. Es momento de emprender el negocio de tus sueños y hacer a un lado tus miedos que no te permiten avanzar o salir a flote. Ya no hay porque estar triste sino pensar solo en cuestiones positivas que puedan dejarte algo de provecho. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión. Sigue tu camino y cada uno de tus sueños y ve por eso que mueve tu mundo y te hace feliz.

CÁNCER

Vienen días cargados de muchas bendiciones sobre todo en el área familiar pues un embarazo saldrá a la luz en pocos días. Una amistad culmina relación iniciando el mes de febrero. En la casilla del trabajo viene estrés en tu área laboral o incluso estarás pensando en cambiar de chamba, ten cuidado en las decisiones que tomes y vete a lo seguro. Un nuevo amor entrará en tu vida más pronto de lo que te imaginas sin embargo podrías rechazarlo debido a cierto temor o problemas que tienes con tu pasado. Es momento que pongas lo pies en la tierra sobre esa meta que has tenido en puerta y no has realizado por mil motivos, cambia tu forma de pensar y ve tras ello pues obtendrás todo eso que has querido y en cierto grado se ha dificultado. En próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventurilla de una noche. Estas por tomas una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro.

GÉMINIS

Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no te atontes pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Si no está en tus manos embarazar o embarazarte ponte el dispositivo o preservativo que estas en un ciclo muy fértil. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en cuestiones de tu economía porque podrías estar mal gastando tu dinero. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo tienen miércoles, fíjate bien a quien le lloras no cualquiera merece tus lágrimas, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece. Es momento de renovarte y de pensar en todo lo bueno que quieres lograr y hacer en tu vida, que el mes de febrero este cargado de sueños y metas cumplidas. Deja de vivir en el suelo y lamentarte por errores del pasado, sana viejas heridas y centra tu energía y tiempo en enfocarte en cosas positivas. Dale vuelta a la hoja que ya dolió demasiado, no vale la pena seguir echándole limón a la herida. Una amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona.

TAURO

Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres un chorro y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. En su momento cada persona recibirá lo que merece ya se antes, durante o después. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala al chorizo, pero no sigas alimentado esperanzas de que va a cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes, no tienes por qué creer en promesas falsas. No te confíes en nadie o te llevarás grandes sorpresas, tienes todas las armas para concretar una relación y ser feliz sin embargo has desaprovechado esas oportunidades por andar mendigando cariño y amor por quien no te merece. Debes de cuidar un poco más la manera de ver la vida pues te has equivocado mucho en pensar que el mundo está en tu contra o que no es justa. Momento de aprender de tus caídas, de darle vuelta a la pagina y de comenzar a visualizar un futuro en el cual tu economía mejore t tu lado sentimental no te lleve a la perdición.

ARIES

Eres un signo muy cambiante con características de todos los demás aprovecha esas cualidades para sacarle provecho a la vida y a las oportunidades que se te presentan. Sentirás necesidad de mandar todo a la ñonga e irte lejos, animo, las pruebas te harán más fuerte. Trata de buscar el equilibro en tu vida, disfruta de los bellos momentos que suceden y quita de tu camino sentimientos que solo te llevan a flagelarte o hacerte daño. Viene una situación muy importante que te va a hacer reaccionar y valorar un shingo a tu familia y amistades, aprende a ser más cariñoso con las personas que amas, algunas veces te tragas tus sentimientos y te cuesta expresar lo que sientes. Todos tus problemas se se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas, te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte. Momentos en los cuales debes desprenderte de todo eso que te daña o causa problema, no tienes por qué seguir aguantando las tonterías de las demás personas. Aprende a cuidar más tu autoestima y a no permitir que nadie te dañe con sus malos comentarios, vienen días de cambios y de comenzar ciclos cargados de felicidad y estabilidad tanto sentimental como económica.