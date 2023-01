La forma correcta de recuperarse de una caída

Estos movimientos pueden ayudarte a curarte más rápido

Una caída puede ser leve y provocar solo algunos moretones. Pero algunas pueden causar lesiones cerebrales traumáticas, fracturas óseas e incluso la muerte. De hecho, las caídas son una de las principales causas de muerte entre los adultos mayores de 65 años, y cada año tres millones de personas mayores son atendidas en las salas de emergencia porque han sufrido una caída grave.

Si te lesionas en una caída, seguir un plan de recuperación puede ayudarte a sanar.

Cuándo hay que buscar asistencia tras una caída

Una quinta parte de las caídas provocan lesiones importantes, pero incluso una pequeña caída puede indicar que algo anda mal. “Las caídas pueden predecir el deterioro funcional, así como futuras lesiones”, afirma la doctora Lisa Caruso, directora de calidad y seguridad del paciente del departamento de medicina del Boston Medical Center. Esta es una de las razones por las que conviene informarle al médico de cualquier caída, dice Caruso, así como de cualquier “cambio involuntario de posición de un nivel superior a un nivel inferior”, como resbalarse de una silla o rodar fuera de la cama.

Díselo a tu médico incluso se crees que no te duele nada, dice la doctora Mary Campagnolo, médico de familia en Bordentown, New Jersey, y miembro de la junta directiva de la Academia Americana de Médicos de Familia. Algunas lesiones no son evidentes de inmediato. Además, tu médico puede ayudarte a identificar (y tratar) la causa de tu caída, si se trata de un problema de salud, como un problema de visión, un efecto secundario de un medicamento o factores en casa, como alfombras que presentan peligro de tropiezos.

Llama inmediatamente a tu médico si sufres algún dolor como consecuencia de una caída. Si tienes problemas para moverte, lo que podría indicar una fractura, o te golpeas la cabeza, acude a la sala de emergencias, dice la doctora Janna Friedly, profesora de Medicina de Rehabilitación de la Universidad de Washington en Seattle. (La pérdida de conciencia o confusión, el aturdimiento, los dolores de cabeza y los mareos son señales de un posible traumatismo craneoencefálico).

Cómo funciona la recuperación

Ya sea que te hayas lesionado gravemente o no, es probable que tu médico te recete terapia física después, dice Caruso. (Si te has roto un hueso, el médico también puede recomendarte algunos estudios para comprobar la salud de tus huesos). La fisioterapia puede ayudarte a que te recuperes si te lesionaste y, si no te lesionaste, puede reducir el riesgo de caídas futuras. “La única intervención que ha demostrado tener alguna evidencia en la prevención de caídas es la actividad en un entorno supervisado”, afirma.

Las lesiones más graves pueden requerir un largo proceso de recuperación. Por ejemplo, las caídas son una causa frecuente de traumatismo craneoencefálico en las personas mayores, y su curación puede llevar semanas, meses o a veces más de un año. La fisioterapia, dormir lo suficiente y una buena alimentación e hidratación ayudan.

Es posible que se necesite cirugía para una fractura de cadera, más de 300,000 adultos son hospitalizados por estas cirugías cada año en los Estados Unidos. El procedimiento podría ser seguido por una estancia en el hospital de al menos unos días, y luego semanas en un centro de rehabilitación física.

Medicare normalmente cubre la rehabilitación de pacientes hospitalizados durante unas tres semanas, dice Campagnolo. Pero muchas personas necesitan fisioterapia, y requieren ayuda con las actividades diarias durante más tiempo. De hecho, para varias lesiones relacionadas con caídas, la fisioterapia puede tardar meses o más de un año. Algunas personas también necesitan terapia ocupacional para volver a sus actividades habituales, o terapia del habla después de una lesión cerebral grave, dice Campagnolo.

Para cualquiera, las pérdidas de movilidad y el progreso lento pueden ser frustrantes. “Trata de tener paciencia”, dice Caruso.

Afrontar el miedo

Para algunas personas, superar la preocupación por otra caída puede ser todo un reto. La fisioterapia puede ayudar a que recuperes la confianza física, dice Campagnolo. Además, las personas que no vuelven a aumentar sus niveles de actividad son más propensas a caerse de nuevo y a experimentar una lesión más grave la próxima vez.

Un dispositivo de asistencia como un bastón o una andadera también puede ayudar a que te sientas más estable, dice. Y una vez que te sientas listo para un entrenamiento posterior a la fisioterapia, y tu médico te dé el visto bueno, querrás probar ejercicios que te ayuden a desarrollar fuerza, equilibrio y flexibilidad, dicen los expertos. Puedes buscar clases de tai chi, yoga suave o fitness mejorado, un programa de ejercicio en grupo que se encuentra en los clubes YMCA que tiene como objetivo reducir los riesgos de caídas.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de febrero de 2023 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.