Tyre Nichols gritó mamá mientras era brutalmente golpeado por la policía de Memphis

RowVaughn Wells, madre de Tyre Nichols, ofreció una conmovedora entrevista en la que se derrumbó al saber por medio de los videos de la brutal golpiza que su hijo la llamó en tres ocasiones mientras era brutalmente golpeado por cinco agentes del Departamento de Memphis.

“Sí, lloro por mi hijo, porque soy su madre. Él estaba tirando de llegar a casa a un lugar seguro. Él era un niño de mamá. Él me amaba hasta la muerte. Tiene mi nombre tatuado en el brazo”, contó muy consternada la señora Wells en entrevista con CNN.

También contó que paradójicamente, sintió un dolor en el estómago cuando su hijo era golpeado sin razón alguna “le dije a mi esposo que me dolía mucho el estómago y una vez que me enteré de lo que pasó (el dolor) fue solo el hecho de que esta sintiendo el dolor de mi hijo mientras lo golpeaban hasta la muerte. Avergonzaron a sus propias familias. Trajeron vergüenza a la comunidad negra”.

Pese al dolor que vive en este momento, la señora Wells no guarda odio ni rencor por nadie “yo no odio a nadie. eso no está en naturaleza, solo siento pena por ellos porque hicieron algo horrible”.

Así se dio la detención de Tyre Nichols

Según reportes oficiales, la policía detuvo a Tyre Nichols en Memphis supuestamente por una sospecha de conducción imprudente. Los oficiales lo sacaron del auto e inició un forcejeo y la víctima e 29 años escapó del lugar (según su madre, lo hizo porque tenía miedo y quería llegar a un lugar seguro, su casa), sin embargo, la policía lo alcanzó, lo golpeó y pateó en varias ocasiones.

“A mi hijo le pegaron como a una piñata. Mi hijo tenía la enfermedad de Crohn, lo operaron en 2013″, dijo la madre de Tyre Nichols.

Biden se dijo “indignado” después de ver los videos

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que la golpiza que recibió Tyre Nichols por parte del cuerpo de policía de Memphis no es mas que un recordatorio del “profundo miedo y trauma que los estadounidenses negros y morenos experimentan todos los días“.

La familia Nichols y el presidente Biden han pedido a la sociedad movilizaciones pacíficas sin caer en la violencia. “Mientras los estadounidenses lloran su muerte, el Departamento de Justicia lleva a cabo su investigación y las autoridades estatales continúan su trabajo, me uno a la familia de Tyre en el llamado a la protesta pacífica. La indignación es comprensible, pero la violencia nunca es aceptable”, dijo el mandatario.

El Departamento de Justicia lleva a cabo su investigación inició una investigación de derechos civiles por separado sobre la muerte de Nichols, mientras que las autoridades estatales presentaron cargos de asesinato contra los cinco oficiales que desde entonces han sido despedidos de la fuerza.

De acuerdo con las autoridades Tyre Nichols murió a consecuencia de las heridas sufridas mientras huía de un control de tráfico efectuado tres días antes. Derivado de los hechos, cinco agentes del Departamento de Memphis que se encontraban durante el arresto (todos ellos afroamericanos) fueron retirados de sus cargos y acusados de delitos relacionados con lesiones, entre ellos homicidio sin premeditación.

