Investigadores han descifrado el enigma de la burbuja de Leonardo da Vinci de hace 500 años

Dos investigadores españoles y uno británico han descubierto el motivo por el que las burbujas de aire suben a la superficie haciendo movimientos en zig zag, un efecto que era denominado como la ‘paradoja de Leonardo Da Vinci’.

Se trata de dos investigadores de la Universidad española de Sevilla (US) y de un profesor de la Universidad británica de Bristol, que han descubierto el mecanismo que explica “el movimiento inestable de las burbujas que se elevan en el agua”.

