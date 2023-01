La carta de tarot para la semana del 30 al 5 de febrero 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Sota de Oros

1. Sota de Oros: Harás muy buena administración y uso de tu dinero, es un tiempo ideal para empezar a invertir, ahorrar y pensar en tu futuro económico. Alcanzas por fin la estabilidad laboral que tanto buscaste, esta semana solo podrás recibir buenas noticias en todo lo que se refiera a tu esfuerzo profesional, sigue ese camino, no te desvíes, hasta ahora todo lo que has hecho te ha salido bien y no tienes por qué cambiar la estrategia por más que alguien insista. Es un momento muy favorable para nuevos estudios o actualizaciones en tu profesión, no dejes pasar ninguna oportunidad de certificación, es algo que ahora no lo ves, pero te servirá más adelante para seguir creciendo profesionalmente. Estos días gran éxito con el sexo opuesto, pero no te dejes llevar por la vanidad, es tiempo de encontrar estabilidad emocional y una pareja estable te puede hacer muy feliz en estos momentos de tu vida.

2. Rey de Espadas

2. Rey de Espadas: Que no te gane la rutina, esta semana tendrás que trabajar con tus ideas cuadradas y salir de ahí, entender que hay más cosas, situaciones, formas de pensar y maneras de ser en tu realidad, pero te empeñas en ser conservador y necio, tienes que dejar atrás tu frase “es como yo digo” comienza a trabajar la flexibilidad o no avanzaras más, frenaras tu avance en todos los aspectos de tu vida. Eres un ser muy inteligente y dotado de gran sabiduría, pero difícil de sacar de esa zona en la que te has acomodado, escucha, deja de ser tan osco y escucha, analiza con la mente abierta. Esta semana tendrás que entender que, si actúas desde el amor las circunstancias se vuelven más nobles y avanzas, pero si te empeñas en seguir desde la razón todos a tu alrededor se pueden empezar a alejar, y te empezaras a sentir muy solo, sola. No seas tan exigente con los hijos, puedes quedar como un tirano y no como un padre, puedes perder su confianza, puedes llevarlos a un mal escape, que no te va a gustar, estas a tiempo de ser una madre, un padre, comprensivo, amoroso y en el que puedan depositar toda su confianza.

3. El Carro

3. El Carro: Será una semana para defender tus ideas, para defender el camino que decidiste tomar, todos a tu alrededor te estarán cuestionando, pero la seguridad con la que tomaste la decisión es impresionante y nada ni nadie te hará quitarte ya de ese camino. Ten en cuenta que ya no hay vuelta atrás, pero saber esto te da aún más valor para no parar hasta alcanzar la meta soñada. Son días muy buenos para planificar viajes, desde unas vacaciones espectaculares hasta un viaje de introspección para aclarar emociones y sentimientos. El viaje que decidas emprender estará perfecto para ti siempre y cuando no pares y te empeñes en seguir avanzando. Pueden presentarse propuesta de matrimonio o noviazgo o tu hacer estar propuestas, si es así, es porque el viaje introspectivo te dio la seguridad de que es eso lo que quieres para tu futuro.