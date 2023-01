Carlos Salcido demandó a la Liga del Balompié Mexicano luego de dejar su cargo como presidente

Carlos Salcido, exjugador de la Selección Mexicana y equipos como Chivas y Tigres, reveló que demandó a la Liga del Balompié Mexicano, misma donde fue presidente.

En charla con el periodista Antonio de Valdés, el jugador explicó cómo llegó a ese puesto, cuánto duró y por qué finalizaron su relación laboral.

Vale recordar que la Liga del Balompié Mexicano (LBM) es un torneo que no está afiliado a la FIFA y que arrancó en el 2020 con la participación de 18 clubes, desde entonces la competencia se ha visto rodeada de críticas y varios problemas, el último de ellos fue revelado por Carlos Salcido, quien en el 2020 fue presidente de la misma por alrededor de tres meses, según relató.

De acuerdo con el discurso de Salcido, él, junto a su excompañero y amigo Ramón Morales, comenzó a meterse poco a poco en la liga, primero como invitado en los eventos, y al ver que su imagen les estaba dando buen resultado mediático, lo invitaron como presidente, pese a que él no tenía idea de cómo llevar el cargo.

“Nos habían dicho que íbamos como invitados y ya después nos dijeron que los acompañáramos al podio y entonces la liga hizo un boom y empezamos así como ‘¿sabes qué, wey? Aquí hay de dos sopas, o nos das una lana porque gracias a nuestra imagen te reventó la liga o dinos qué va a pasar‘”, compartió.

“Cómo seguimos Ramoncito y yo en este sentido, dijeron ‘¿no quieres ser presidente? y tú, Ramoncito, ¿no quieres ser de selecciones y no sé qué tanto?’. Yo les dije que yo no sabía, que venía de retirarme y me dijeron que iba a estar un wey atrás de mí. Duré tres meses y nunca pude entrar a una junta donde llegaban los dueños”, agregó.

Posteriormente comenzaron los roces, ya que al futbolista no le parecía que no le permitieran enterarse de lo que sucedía en la liga y, por si fuera poco, tenía la idea de su imagen estaba demasiado ligada a un ente que fue duramente criticado por la falta de profesionalismo, luego de la partida de varios clubes y la desafiliación de otros por diversas causas, como la falta de pagos a los jugadores e instalaciones inadecuadas para equipos de fútbol profesional.

“Cuando empezó a hacer el boom yo me junté con los presidentes y hablé para que no lo tomaran a mal y los presidentes me decían ‘Carlos yo contigo no tengo ningún pedo’. Porque quieras o no pareciera que esa liga la pusieron como en contra (como algo negativo), hoy todos piensan que esa liga era mía, yo no puse un peso. Yo hoy los tengo demandados, tengo demandada a la liga“, añadió.

Además del uso inadecuado de su imagen, el futbolista no quiso ahondar en más detalles sobre los motivos que lo orillaron a demandar y se limitó a decir que fue “por cosas que pasaron”.

Ahora es embajador del PSV Eindhoven

Una vez que renunció a su cargo como presidente de la MLP, el exjugador no se ha desligado por completo del fútbol, ya que ahora funge como embajador en México del PSV, club en el que fue bicampeón de la Eredivisie.

“Cualquier cosa que pasa con el PSV acá nos llaman y nos toman en cuenta, hace poco se hizo algo con Chivas. Esta parte es bonita, les agradezco muchos porque crecí con ellos, los seguimos y estamos allí”, concluyó.

