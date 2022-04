Polémicas declaraciones: Carlos Salcido pone el título de liga de Chivas por encima de la medalla de oro de México en los Juegos Olímpicos de Londres

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Carlos Salcido encendió la discusión en redes sociales este jueves, luego de darle más importancia al título que ganó con Chivas que a la medalla de oro que obtuvo con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres tras vencer a Brasil en la final.

En entrevista para TUDN, el defensor ahondó en los motivos para pensar esto que dejó boquiabierto a más de uno.

“El oro para México es importante, pero en lo personal siempre quise ser campeón con Chivas, lo soñaba como un aficionado, no sé qué hubiera pasado si me retiraba del futbol y no hubiera pasado eso”, explicó.

“Era el más esperado (el título con Chivas), el que más soñaba, levanté la Copa ya con 38 años, para mí fue impresionante, (me quedo) con el título de Chivas, ese título del oro (el de Londres) me dio mucho gusto compartir con los chavos, sabía que tenían mucho talento y sonrisas para nuestro futbol”, acotó.

Carlos Salcido confiesa en entrevista EXCLUSIVA que disfrutó más el título de @Chivas que el oro en Londres 2012 😱🔥https://t.co/EC3AQlAF9G #Chivas | #ExclusivaTUDN | #CarlosSalcido — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 21, 2022

Y hablando del retiro, el lateral fue cuestionado sobre si después de ganar el ansiado título con los rojiblancos no consideró retirarse como campeón.

“Justo cuando levanto el título, me vino una película en mi cabeza y sabía que era el final de mi carrera, después hablo con Matías (Almeyda) y Jorge (Vergara) para despedirme y ya acababa mi carrera, estábamos jugando la Concachampions si mal no recuerdo, al final quedamos campeones y me retiraba como campeón de la Concachampions”, aseguró, pero algo inesperado lo hizo cambiar de opinión.

“Tres años antes se acaba mi contrato con Chivas y ellos solo querían renovarme cada seis meses. Le juré a mi señora que iba a hacer que Chivas me diera un contrato de un año, cuando pasó la Concachampions llegó como presidente Gabriel de Anda y él no sabía que me retiraba, subo a la oficina con él, y en ese momento él me ofrece un año, se me vino la película, le dije ‘déjame lo pienso’, firmo pensando que Matías seguía, en vacaciones Matías sale y pues ya está”, expresó.

Antes de despedirse, Salcido habló sobre la actualidad del equipo de sus amores y dijo que siempre apoyará y Chivas y que no tiene más que buenos deseos para la institución y los jugadores.

“Conozco a jugadores que están ahí, estuvieron conmigo en mi etapa, sé lo que son capaces de hacer, de dar para la institución, para ellos mismos, no conozco a algunos pero sé que tienen el talento, ahora que han acumulado este par de victorias siento que van con esta presión, ojalá así sea y que veamos la mejor versión de los futbolistas, primero para el bien de ellos, hay que apoyar y mandar la buena vibra”, concluyó.

