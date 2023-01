Club de voleibol suspende a uno de sus jugadores luego de preguntar a sus seguidores si le dispararían al presidente de Brasil, Lula da Silva

Pedido de desculpas do Wallace do vôlei:



– "Acabou gerando repercussão ruim, então to aqui"



– "Quem me conhece sabe"



– "Foi um post infeliz"



– "Jamais tive a intenção"



– "Não é da minha pessoa"



Todas as frases são reais, tiradas do vídeo q ele acabou de publicar. Patético. pic.twitter.com/pNTRLd7P5n