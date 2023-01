El Departamento de Justicia trabaja para ofrecer información sobre documentos clasificados de Trump y Biden

A través de una carta, un alto funcionario del Departamento de Justicia, DOJ, indicó que se encuentran trabajando para informar a los legisladores sobre los riesgos reales para la seguridad nacional luego de que se hallaron varios paquetes altamente clasificados tanto en la casa de Donald Trump como en la de Joe Biden.

Según ha reportado CBS News, la carta del Fiscal General Adjunto, Carlos Uriarte, fue transmitida a los jefes del Comité de Inteligencia del Senado como parte de una respuesta a las solicitudes previas de los dos miembros principales del panel, Mark Warner y Marco Rubio, para obtener información sobre el contenido de los documentos.

“Estamos trabajando con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional para apoyar el suministro de información que satisfaga las responsabilidades del Comité sin dañar las investigaciones en curso del Fiscal Especial”, escribió Uriarte en una carta a el presidente y vicepresidente del comité.

La misiva también deja en claro que DOJ ha mostrado “avances significativos desde el año pasado“, como por ejemplo, el nombramiento de dos asesores especiales para supervisar investigaciones separadas sobre documentos hallados en Mar-a-Lago y recientemente en Delaware.

“Aunque uno de los fiscales especiales fue designado recién el 12 de enero, los fiscales de ambos asuntos están trabajando activamente para permitir el intercambio de información con el Comité”, escribió Uriarte.

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo al medio antes señalado que “el Departamento está comprometido a compartir tanta información como sea posible con el Congreso sin poner en peligro la integridad de nuestras investigaciones en curso. Esa ha sido la política de larga data del Departamento y continuaremos aplicar esa política por igual”.

“Nuestro trabajo no es averiguar si alguien los manejó mal. Nuestro trabajo es asegurarnos de que no haya un compromiso de inteligencia. Y si bien el director de inteligencia nacional había estado dispuesto a informarnos antes, ahora que tiene el fiscal especial, la idea de que nos vamos a quedar en el limbo y no podemos hacer nuestro trabajo, eso simplemente no puede estar de pie”, dijo Warner a Face the Nation.