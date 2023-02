Inteligencia artificial localiza ocho posibles señales de extraterrestres

Una de las grandes dificultades que tienen los científicos espaciales en la actualidad es poder sortear entre todos los datos que van acumulando los diferentes instrumentos que tenemos a disposición para observar más allá de nuestro planeta.

En este sentido, la razón por la que aún no hemos encontrado señales de vida extraterrestre tecnológicamente avanzada podría deberse simplemente a que se han refundido entre un mar de datos. En otras palabras, puede que nuestros instrumentos ya hayan captado señales –aunque aún no existen pruebas definitivas de ello–, pero que, por los ineficientes métodos y algoritmos de la actualidad, las hayamos pasado por alto.

PRESS RELEASE: https://t.co/crfRvTseVz

Will Machine Learning Help Us Find Extraterrestrial Life?

Research has applied a deep learning technique to a previously studied dataset of nearby stars and uncovered eight previously unidentified signals of interest. pic.twitter.com/w97LUch3kB

— The SETI Institute (@SETIInstitute) January 30, 2023