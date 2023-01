Gigantesco cometa potencialmente “alienígena” se dirige hacia el Sol

Pocos días después de que el cometa verde brillante C/2022 E3 (ZTF) visite la Tierra por primera vez en más de 50,000 años, un cometa de mayor tamaño procedente probablemente de otro sistema solar se dirige hacia el Sol en lo que será un viaje supercercano a nuestra estrella.

El cometa llamado 96P/Machholz 1, con sus 6 kilómetros de diámetro, tiene el tamaño de una ciudad (o el tamaño del monte Kilimanjaro), en contraste con los cometas que suelen acercarse al Sol, que tienen normalmente el tamaño de una casa.

Ahora, casi 40 años después de su primer avistamiento, 96P/Machholz 1 está a punto de realizar su mayor aproximación al Sol en más de media década tras haber entrado en la órbita de Mercurio.

Here's the latest view of comet 96P in the non-standard LASCO C3 90-sec exposure orange filter images. These were processed using pretty much that same basic (9 line!) python algorithm I talked about yesterday. I added a splash of color here to make it look a tad prettier ☄️☀️🛰️ pic.twitter.com/G7EFLo0Clb

— Karl Battams (@SungrazerComets) January 30, 2023