Víctima de violencia doméstica perdió su empleo en una tienda de Sheetz porque carecía de varios dientes

Rose Marie Counts, víctima de violencia doméstica, fue despedida de su empleo en una tienda de conveniencia de la cadena Sheetz, en Circleville, Ohio, bajo el pretexto de que su carencia de dientes frontales iba en contra de la “política de la sonrisa” de la compañía.

La mujer argumenta a su favor que llevaba cerca de un mes trabajando sin tener los dientes frontales de arriba, pero debido a que fue golpeada por su marido terminó también por perder los frontales de la parte baja y cuando su gerente se percató de ello prácticamente la despidió.

“Perdí mis dientes frontales porque mi ex esposo me golpeó la cabeza bajo el pretexto de que olvidé apagar la luz del pasillo. Entonces no es que yo fuera una consumidora de drogas o algo por el estilo”, señaló la víctima en su página de Facebook.

Counts fue citada a la oficina del gerente por violar la política de la compañía que prohíbe “dientes evidentemente faltantes, rotos o muy descoloridos”.

“Estaba nerviosa después de haber trabajado en la empresa durante aproximadamente un mes. Cuando entré en la oficina, el gerente tenía la política de la empresa en la que se habla de las apariencias de los empleados. Se me informó que la política establece que todos los empleados de Sheetz deben tener y permanecer con una perfecta, hermosa y cálida sonrisa de bienvenida. Si eres un empleado de esta empresa y te rompes un diente, tienes 90 días para arreglarlos”, escribió Counts en línea.

Convenience store chain Sheetz under fire for controversial 'smile policy' https://t.co/u7GXxtEGEh — KTAB News (@KTABTV) January 31, 2023

Asimismo, la exempleada de Sheetz argumenta que haber desarrollado su trabajo de manera adecuada no le sirvió para que la dejarán continuar laborando.

“Siento que mi desempeño laboral por sí solo debería ser suficiente para conservar mi empleo. No creo que deba tener que justificarme por mi apariencia. No soy una persona materialista. Soy muy amable con los clientes. Sin embargo, aunque soy buena en mi trabajo, ya no puedo ser un empleado de primera línea en la empresa debido a mi sonrisa”, indicó.

Finalmente, Rose Marie Counts menciona que el manual sobre la política de la compañía se indica que un empleado no debe desarrollar un problema dental que limite su capacidad para mostrar una sonrisa agradable, plena y completa, pues de lo contrario será objeto de despido.

También te puede interesar:

* No fue accidente, sospechan que hombre condujo intencionalmente su Tesla hacia acantilado en California con su familia abordo

* “Intentó matarnos intencionalmente”, afirmó la esposa del doctor que condujo a su familia hacia un precipicio en un Tesla

* Familia de hombre con dos piernas amputadas abatido por la policía de Huntington Park acusó a los oficiales de asesinato