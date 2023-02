Galilea Montijo: famosos reaccionan a la portada de la conductora en Playboy

Boquiabiertos han quedado algunos famosos cuando se enteraron de que la famosa conductora mexicana Galilea Montijo, de 49 años de edad, es portada de Playboy.

Si bien algunos usuarios han considerado como “falta de respeto” que el nombre de la conductora mexicana apareciera con letras pequeñas en la portada, la mayoría de la crítica es positiva.

Montijo realizó una publicación en sus redes sociales que enloqueció a sus fanáticos. Se trataba de una nueva portada en Playboy, junto a nada más y nada menos que French Montana, rapero oriundo de Marruecos.

A este rapero se le conoce por sus temas como o Unforgettable, Welcome to the party y Mopstick, entre muchos otros.

Sus fotografías de la famosa revista en tan solo minutos empezaron a correr a través de todas las plataformas digitales, se llenó de halagos de algunos famosos.

La mañana del martes 31 de enero fue cuando la conductora de “Hoy” sorprendió con el post, que ya cuenta con más de 116 mil me gusta en Instagram.

También tuvo agradecimientos por parte de sus colaboradores. La mexicana impresionó gracias a un elegante outfit, que estaba integrado por un jupsuit con transparencias a los costados.

Por supuesto que las reacciones en las redes no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios estuvo repleta de emojis de fuego, así como de cientos de halagos para la presentadora mexicana.

Algunos de los comentarios con más interacción fueron los de famosos como: María León, Tania Rincón, Andrea Escalona, Yaneth García, Paul Stanley, Manelyk, Raúl Araiza y Poncho de Nigris.

“Mana, estás con todo”. “No mam*s mana”. “Wow la portada!”. “Me encantó trabajar contigo hermosa”. “Diva total”. “Te amo”. “La estas rompiendo muy cabr*n”. “Wooo qué hermosa portada”. “Te amo, te mereces todo el éxito del mundo”, fueron algunos mensajes.

Pero Galilea solo había montado una versión de la portada de la revista, pero French Montana subió otra imagen que se realizó para la misma publicación, donde aparece acostada en una cama con unas piernas de mujer en frente, las cuales se presume sean las de la conductora mexicana.

Esto es solo un rumore, aún no se confirma la identidad de la colaboradora que parece en esta otra publicación.

