Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de febrero de 2023.

ARIES

Amor de una noche y un viaje inesperado está por aparecer toma tus precauciones para que no se cancele. Cuidado con una amistad falsa que podría meterte en problemas. Ya no te deprimas al ir a dormir, todo tiene un porque y una razón, aun no es tiempo de comprender eso solo dale tiempo al tiempo. Es momento de aprovechar las oportunidades que se van a presentar en el mes de febrero sobre todo en cuestiones de trabajo y de cambios en cuestiones sentimentales. Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tú, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú. Date la oportunidad de divertirte y no te cierres a nuevas oportunidades en tu vida, recuerda que vida solo una y muy corta así que aprende a vivir y disfrutar al máximo. Es momento de aprender de tus errores y darte cuenta que todo pasa por algo, viene un mes bastante bendecido. Aprende amarte más que nunca y darte cuenta de que no necesitas de nadie para ser feliz, dile adiós a quien te daña y dale la bienvenida a tu vida a quienes en realidad vale la pena. Movimientos en tus sentimientos te van a hacer valorar a tu familia y entenderás porque son las personas más importantes que tienes.

TAURO

Dinero extra pero no lo gastes en lo que ni ocupas, te enteras de una verdad perra que te va a hacer pensar y reflexionar demasiado. Posibilidades de iniciar relación o comenzará a sentirás necesidad de una persona, ten cuidado si esa persona no muestra el mismo interés por ti, podrías terminar enamorándote de la persona equivocada. Aprende a decirle a tus seres queridos lo que sientes, a veces eres demasiado frío y te cuesta trabajo expresar tus sentimientos. No des paso a atrás en el cumplimiento de tus sueños y metas. Cuidado con contar demás a quien no te está pidiendo explicaciones podrías regarla bien feo. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar mucho pues podría llegar un dinero extra a tus bolsillos. Infecciones en estos días o enfermedades respiratorias que podrían sacarte un susto. Semana regia de muchos cambios importantes para ti y los tuyos. No des entrada en tu vida a personas de tu pasado que solo te dañaron y dejaron cicatrices en ti, esos fantasmas seguirán regresando una y otra vez, pero de ti depende mandarlos a la fregada y no volver abrirles la puerta. Ten mucho cuidado con seguir cometiendo mismos errores, deja de encariñarte con la piedra y sigue tu destino.

GÉMINIS

Cuidado con un chisme en el cual te van a involucrar y será dentro de tu familia. Momento en el cual debes de dar oportunidad a esa persona que ha estado luchando e insistiendo con seguir a tu lado. Se cancela salida de último momento y te invitarán a nuevo evento social. Deja de quejarte de quienes te rodean al final nunca haces nada por reparar dicha situación Aprende a soltar y dejar ir que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos así que deja de lamentarte y comenzó por atender tu vida. Aprende a cuidarte las espaldas porque traes amistades que en cualquier momento podrían traicionarte a ti o a miembros de tu familia. Cuidado con gastos de último momento pues podrías pasar necesidad a mediados del mes de febrero. Cambia tu estado de ánimo y sé más positivo la vida te va a llenar de sorpresas no solo en el área económica sino también en el amor. Manda al chorizo personas hipócritas que ladran a tus espaldas, pero no saben dar la cara cuando hay que enfrentarte. Las infecciones en garganta estarán a la orden del día. Deja de desconfiar de tu pareja en caso de tener, algunas veces tus celos son muy excesivos y llegas al punto de fastidiar a tu pior es nada. Ten cuidado con esperar más de quien sabes que no te dará nada más que dolores de cabeza.

CÁNCER

Deja que la vida te sorprenda y tu sorprende a quienes te rodean, es momento de cambiar todo eso que no te agrada de ti para ser una mejor persona y ser humano. Es momento de cuidarte más tus espaldas y de comenzar a ver por ti antes de querer resolverle los problemas a las demás personas. Una amistad tuya te contará un secreto que te dejará algo sorprendido o sorprendida, no temas a cambios en el área de los negocios o dineros pues dichos cambios te beneficiarán demasiado. Dale tiempo al tiempo que poco a poco se comenzarán a solucionar muchos de tus problemas. Empieza la calma en muchos aspectos de tu vida, tienes subidas y bajadas, pero sigues de pie, te has convertido en uno de los signos más fuertes y eso se debe a que has aprendido de cada una de tus caídas. Te vas a enterar de un chisme de una amiga el cual te dejará como panocha de pingüino. Momento de extrañar a familiares o a personas que vives lejos, una persona que fue muy querida para ti y ya no está físicamente contigo llenará tus momentos tristes de paz cada que la recuerdes. En el terreno de los dineros hay estabilidad sin embargo esta semana andarás algo cortado en lo económico.

LEO

Recuerda que tienes el poder para lograr todo, pero siempre tu defecto es la flojera o la falta de tiempo, no permitas que eso te detenga en tus metas o de lo contrario jamás lograrás consolidar nada, hay oportunidades de iniciar negocios de ventas o de movimientos en lo laboral. Cuidado con idealizar al ser amado porque podrías caer en un error bien grande al poner en un pedestal a quien sabes que no te suma ni aporta nada. Eres de carácter muy fuerte pero también sabes que cuando te enamoras pierdes la razón y llegas a perderlo todo. Febrero es un mes de cambios en el cual lo más importante deberá de ser tu autoestima. Ten cuidado con tu salud algunas veces abusas de tu buena suerte, podría llegar una infección en garganta o dolores musculares por un mal golpe que te darás. No te permitas caer por nadie ni te tomes las cosas tan apecho. Aguas con acarrear preocupaciones que no son tuyas. Gastos innecesarios podrían hacerte perder dinero que no tienes. Deja de resolverla la vida a quien tantas amas, aunque estos sean tus hijos pues necesitas dejarlos que aprendan de cada uno de sus errores.

VIRGO

Si tu relación con tu pareja ha pasado a convertirse en rutina, no pierdas más tu tiempo y ve por eso que te haga sentir vivo o viva, ya no dejes pasar los mejores años de tu vida, lo más duro es soltar, pero una vez que pruebas la libertad entenderás. Date la oportunidad de confiar en tus capacidades de lograr todo lo que deseas, no permitas que amores del pasado retornen y solo vengan a llenarte la cabeza de porquerías. Ten cuidado con cambios de humor y en tu personalidad estás en un proceso de maduración muy fuerte y podrías desarrollar actitudes y poses muy fuera de lugar. Aprende a decir que no y a resolver primero tus problemas antes que los de los demás. Movimientos en los dineros se aproximan, podrías salir premiado en una rifa o llegarte un dinero que te debían. Muchos días de reflexionar de darte cuenta de que no has logrado ni el 40% de tus sueños y eso te debilita o te pone de malas al punto de querer soltar todo, si es necesario hazlo, renuévate e inicia de cero para que puedas renacer más fuerte y con más ganas. Amores del pasado vuelven a tus largas filas, pero ni te estreses que solo descubrirás que ya no significan nada especial para ti, aunque podrías terminar en la cama con alguno.

LIBRA

Amores del pasado retornan, pero no será nada significativo. No pierdas tu tiempo en cosas o situaciones que no te dejarán anda de provecho, mejor invierte en algo que te de ganancias. En el área de la salud bajarás unos kilos estos días, trata de no consumir tantas harinas o refrescos o de lo contrario podrías desarrollar problemas de colitis y retención de líquidos. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes que no va a hacer nada por ti, te va a llegar una noticia bastante buena en el terreno de los dineros. Entras en un ciclo complicado en el cual meditarás mucho sobre lo que no has hecho y lo que sí y te darás cuenta de que es necesario empezar de cero en muchos aspectos para poder seguir creciendo cada día un poco más. Días de hacer compras, pierdes dinero u objeto. Si quieres realizar un viaje todo se irá acomodando para que lo lleves a cabo, solo cuida la parte de los dineros para que no cometas equivocaciones. Una noticia laboral o de un negocio te llega. Deja de pensar en eso que solo te hace daño y achicopala, momento de que empieces a valorar a quien tienes a tu lado. Es momento de confiar en tu capacidad de lograr sueños y metas para que nadie te detenga y no necesites de nadie para cumplirlos.

ESCORPIO

Deja de desconfiar de tu pareja en caso de tener, algunas veces tus celos son muy excesivos y llegas al punto de fastidiar a tu pior es nada. Las infecciones en garganta estarán a la orden del día así que toma tus precauciones para evitar complicaciones más adelante. Ofrecimientos para triángulos amorosos, ni se te ocurra, no caigas en esas cuestiones que no lo necesitas, date a respetar y aprende a respetar. Es momento de aprender del ahora, de darle para delante a cada meta y sueño que te has propuesto, hay chismes en puerta los cuales pudieran ponerte de mal humor y algo bipolar. Una situación o problema que te agobiaba se comenzara a resolver de la mejor manera. Amistad nueva surgirá en próxima fecha y viene por una red social, muchas probabilidades de encamarte con ella o de iniciar una relación, date el tiempo de conocer más a esa persona y estar seguro o segura de lo que quieres y deseas o podrías cometer equivocaciones. No permitas que cambios de última hora en los dineros afecten tu bolsillo más de la cuenta. Ten cuidado con ir tan aprisa, hay días en los cuales no te hallarás y solo desearás salir corriendo sin razón alguna, no te mortifiques, y toma tu tiempo para empezar desde el inicio. Cambios en tus estados de ánimo los cuales repercutirán en tu familia.

SAGITARIO

Febrero es un buen mes para consolidar metas y sueños solo tienes que ponerte a trabajar en eso. Ten cuidado con tus gastos, podrías llenarte de deudas. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de una persona que se convertirá en pieza clave para los proyectos que tienes en mente para este año. Esta semana será buena sin embargo estarás algo pensativo al darte cuenta de que la persona que te interesa no es como habías pensado. Date la oportunidad de conocer nuevas personas y no dependas solo de una pues podrías estar perdiendo el tiempo, lo que tenga que ser será y lo que no a la fregada, recuerda que solo llegaste y solo te irás. Amor de una noche se aproxima y será con expareja o amistad, recuerda que tú eres muy de esas o esos. No vivas de recuerdos y aprende a ver la vida como es, en la medida que avances y seas más positivo o positiva lograrás consolidar tus sueños. Aprende de tus errores y no cometas las mismas equivocaciones. Muchos cambios que te podrían dañar demasiado si sigues el mismo camino que te ha afectado, nuevos cambios generan nuevos resultados, cambia la estrategia si algo ya no te está funcionando, sea relación trabajo o amistades.

CAPRICORNIO

Mucho cuidado con amores de una noche los cuales podrían dañarte más de lo que crees y te imaginas. Ten presente que lo más importante para ti siempre será tu familia así que no descuides esa parte tan importante de ti. Un viaje se aproxima, una persona de tierras lejanas podría sentir mucha atracción por ti al punto de ir a buscarte y hasta ofrecerte un compromiso. Si es necesario cambiar de amistades hazlo, quizás necesites de eso para renovarte en aspectos de relaciones sentimentales y de amistades. Es momento de buscar soluciones a esos problemas que no te dejan avanzar. Viene un mes de cambios laborales, comenzarás a pensar en la idea de cambiar de casa o de vehículo. Nunca dudes de lo que puedes conseguir y que otro no lo haya logrado no significa que tú no vayas a poder. No es momento de regresar a lo mismo, te rodean muchos chismes sobre tu persona y vienen de una vieja chismosa del trabajo o de una vecina, ten mucho cuidado pues podrían ocasionar muchos problemas con tu pareja en caso de tener en tu circulo laboral. Aprende que la vida es para los que se arriesgan y van por lo que quieren. Momento de darte la oportunidad de crecer en lo sentimental siendo más maduro antes de elegir una relación.

ACUARIO

Cierra ese ciclo con esa persona de tu pasado que no te ha dejado avanzar, aprende a decirle sí al presente y al futuro a arriesgarte en todo eso que no pudiste hacer. Una compra importante estará en tu mente, solo toma las medidas adecuadas para no gastar dinero que no posees. Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti. Aprende de los errores y no vuelvas a caer en el lodo por nadie. Vienen días en esta semana en los cuales podrías sentirte triste o melancólico al recordar situaciones o eventos que ocurrieron en tu vida tiempo atrás. Hay días en que te cuesta levantarte, pero sino lo haces nadie lo va a hacer por ti. Dedica tiempo a tu cuerpazo, si te pones las pilas podrías conseguir más de lo que te imaginas. Ya no temas a nuevas oportunidades en lo laboral y en área sentimental. Si tienes pareja podrías encontrar mentiras y podrías cansarte de eso, ten calma, toma aire y reflexiona, sabrás tomar la mejor decisión. No te quejes de nada sino estas trabajando en resolverlo. No te dejes llevar por chismes de vecindad que solo te van a sacar de tus casillas. Nuevas amistades se aproximan y la posibilidad de realizar un viaje en el cual triunfarás más que nada. Familiar podría caer en cama por enfermedad, ten mucho cuidado con su salud.

PISCIS

El viaje de tus sueños pudiera llegar en el mes de febrero y cargado de personas muy queridas para ti. Daté el taco y la oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace mensa y no da el primer paso y tú ya lo disté no tienes que seguir ahí esperando. Cuidado con golpes o caídas. Sueños premonitorios que te indican situaciones que están por suceder. Mírate en el espejo de tu pasado y pregúntate si has logrado lo que se necesita para hacer feliz y qué te falta para hacerlo en caso de que no los seas. Podrías estar en boca de muchas personas debido a un chisme que empezará a circular sobre ti. Cuidado con cambios de última hora en los dineros, no gastes dinero que no tienes en cuestiones que no te van a dejar nada de provecho. Que nadie se interponga en tus planes, la vida es muy corta para detenerte de lo que traes en mente Suelta y deja ir eso que te afecta, te hace daño o quita el sueño pues no es algo digno de ti. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas el piso por aparentar alguien que no eres. En tu trabajo te sentirás muy bendecido sin embargo una mala cara de compañero o compañera podría dañarte tu día. Noticias buenas esta semana, no cuentes tus planes y proyectos. Mucha energía negativa que traes cargando, despiertas muchas envidias de quienes te rodean, aprende a que eso no te afecte y se te resbale.