Julián Gil explota ante fotos de la fiesta de cumpleaños de su hijo Matías

El actor argentino Julián Gil celebró a la distancia el cumpleaños número seis de su hijo con Marjorie de Sousa, Matías. Y es que a pesar de haber tirado la casa por la ventana a través de una lujosa celebración, el famoso no fue requerido al evento, hecho que detonó una nueva entrevista en la que externó su molestia. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una entrevista reciente con ‘Despierta América’, el protagonista de melodramas como “Por amar sin ley” y “Sortilegio” se dijo molesto luego de que el medio compartiera una serie de fotos de la fiesta de cumpleaños del pequeño y lo excluyera como padre del menor dentro de la publicación.

“Sacaron una publicación donde pusieron ‘el hijo de Marjorie’, como si ella lo hubiera hecho sola”, declaró el galán de telenovelas ante las cámaras del matutino.

También, aprovechó para asegurar que si no asistió a la fiesta de su pequeño fue a causa de su ex pareja: “Pregúntenle a la mamá por qué al día de hoy no ha dicho la razón por la que no puedo estar en la vida del niño. Yo no puedo hacer nada más”, contó.

Asimismo, Julián Gil aprovechó el espacio para exhortar a que no se normalice el que un padre no pueda ver a su hijo, ya que “todos los niños necesitan a un papá y una mamá, no es lo que yo piense”.

Sin embargo, todo parece indicar que esta situación no ha evitado que el famoso aún tenga deseos de convertirse en padre, sobre todo ahora que llegará al altar con la periodista deportiva Valeria Marín.

Y es que en su momento había descartado la idea de ser padre nuevamente, pero ahora “el gusanito” ha surgido nuevamente. “No importa la edad. Una de las cosas que te puede dar energía y vitalidad en la vida es ser padre”, contó Gil recientemente.

