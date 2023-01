Julián Gil confesó en Siéntese Quien Pueda que quiere ser padre de nuevo

Después del pleitazo que ha supuesto la custodia por su hijo menor, fruto de una breve relación que sostuvo con Marjorie De Sousa, el actor, animador y empresario Julián Gil confesó que desea volver a convertirse en padre de nuevo. A pesar de tener casi todos sus hijos grandes, considera que es una de las bendicicones más grandes para un hombre.

Hace apenas unos días, el conductor del programa de UniMás, Siéntese Que Pueda, se comprometió con su novia, la periodista deportiva Valeria Marín. Ahí en medio del desierto y del evento más importante para Julián Gil como lo fue el Mundial Qatar 2022, le entregó un anillo. Ahora ha asegurado que le encantaría tener otro hijo. View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil)

“Yo conozco compañeros amigos, que todavía no han podido ser padres, y todavía se lo lamentan”, dijo Julián. Reconoce que comenzó con la ardua labor de criar muy joven. Apenas a sus 16 años. Dijo que no pudo disfrutar tanto de su primera hija Nicole Gil porque debía prepararse y trabajar. El tiempo lo tenía muy limitado.

Ahora con la buena relación y sobre todo estable que tiene con Valeria Marín, el presentador de Siéntese Quién Pueda dijo que era algo que había descartado, pero que le ha surgido de nuevo el gusanito. “No importa la edad. Una de las cosas que te puede dar energía y vitalidad en la vida es ser padre”, agregó Gil. View this post on Instagram A post shared by Valeria Marín (@valmarin_r)

Compromiso y triunfo de Argentina

Sin duda fue una de las mejores navidades para Julián Gil y para sus no pocos fans que tiene. Apenas publicaron la foto donde Julián le está entregando “la roca” a su novia, las redes sociales explotaron de alegría. Por supuesto, esto trajo a relucir toda la polémica que ha tenido con la madre de su hijo Matías, Marjorie De Sousa. View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil)

Recordemos que el mismo tiene tiempo que no convive con el pequeño y por otro lado, la actriz venezolana también tiene mucho que evade el tema ante la prensa. Hace no tanto, Julián Gil dio una entrevista a Yordi Rosado en la que detalló paso a paso cómo fue su relación con Marjorie De Sousa hasta el último contacto que tuvieron por la custodia y manutención del hijo que tienen en común. Por supuesto también su versión de los hechos en cuanto el motivo de separación.

Julián Gil es argentino criado en Puerto Rico y residenciado en Miami. Además es fanático del fútbol. Por eso el hecho de que se haya comprometido en Qatar, justo cuando la selección que alzó la Copa FIFA del Mundo fue Argentina, representó una doble felicidad para el actor. View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil)

A ver si de verdad se anima a darle un hermanito más pequeño a sus hijos Nicolle, Julián y Matías junto con la mujer que ama actualmente, Valeria. View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil)

