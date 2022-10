Julián Gil crea un diario para su hijo con el objetivo de que sepa “la verdad” de su problema con Marjorie de Sousa

Desde hace varios años Julián Gil y Marjorie de Sousa han estado envueltos en una batalla legal por la custodia de su hijo Matías, además, el argentino también peleó para que le permitieran ver a su pequeño, sin embargo, la justicia mexicana favoreció a la venezolana.

Aunque Julián Gil no puede ver a su hijo, el famoso espera que en un futuro Matías lo busque y así poder contarle su versión de los hechos, es por eso que desde hace tiempo le escribe a su pequeño un diario, además que también ha guardado videos de entrevistas y otras publicaciones relacionadas al tema.

En entrevista con varios medios, la cual fue retomada por Berenice Ortiz, el argentino contó lo siguiente: “Hay un diario, no solamente escrito, visual. Hoy en día andan borrando publicaciones, pero todas esas publicaciones las tenemos guardadas. No porque las borren de YouTube o las borren de Instagram ya nadie las va a ver. Hay un archivo pesadísimo de entrevistas, de acciones, de imágenes, de cosas que se hicieron”.

Julián Gil dijo que el no poder estar cerca de su hijo lo afecta y que en ocasiones llora porque desearía pasar tiempo con el niño y verlo crecer. “Hay momentos en que lloro, hay momentos en que no entiendo nada, todavía sigo sin entender, mientras más pasa el tiempo, sigo sin entender. Como he dicho en más de una ocasión, el tema judicial no existe; la excusa más contundente al final era que el juez tomaba la decisión de dónde, cómo y cuándo ver al niño. Al no haber un caso judicial, la última palabra la tiene la mamá”.

Finalmente, el también conductor señaló que no le desea el mal a Marjorie de Sousa y que espera que sea feliz porque así también lo será Matías. “Los que me conocen saben que en el caso de mi tercer hijo no he podido fungir como la figura paterna que todo niño en la vida necesita y siempre, y lo he dicho públicamente y no es ahora porque estoy aquí, que yo quiero que le vaya bien a ella, que tenga una buena pareja y que por lo menos el niño si no es conmigo que tenga una figura paterna”.

