Julián Gil revela el verdadero motivo por el que se separó de Marjorie de Sousa

Una de las parejas que más dio de qué hablar durante su romance fue aquella conformada por Julián Gil y Marjorie de Sousa, pues lo que comenzó como una historia de cuento de hadas y terminó con una batalla legal por el hijo que procrearon. Pero, ¿cuál fue la causa detrás de su separación? Aquí te lo contamos.

En entrevista con Yordi Rosado, el protagonista de melodramas como “Por Amar sin Ley” y “La Herencia” se sinceró de principio a fin sobre la historia de amor que vivió junto a la actriz venezolana.

De acuerdo a Julián Gil, él y Marjorie de Sousa se conocieron mientras realizaban una telenovela y las chispas no tardaron a surgir entre ellos, por lo que decidieron iniciar una relación que terminó al poco tiempo por falta de compatibilidad.

No obstante, años después se reencontraron en un nuevo proyecto que catapultó su amistad a tal punto que Marjorie se fue a vivir al mismo edificio de departamentos que el actor: “Nos hicimos más amigos porque hasta vecinos éramos”, contó a Yordi Rosado.

La vida tendría preparada otra sorpresa para los famosos, pues aunque Julián Gil aseguró que sólo veía a la actriz como amiga, en una ocasión ambos tuvieron un encuentro íntimo que los llevó a concebir a su pequeño Matías.

“Ella sí me lanzó una que otra indirecta para volver, pero yo solo la quería como amiga. Un sábado hice un asado, la invité, empezamos a tomar. Me emborraché y me levanto al día siguiente con ella en la cama (…) Después de eso, como si nada hubiera pasado, pasaron los días y un día me llama para contarme que iba a entrar a los últimos capítulos de la telenovela que estaba haciendo; empieza a hacer la novela y en uno de esos días me dice ‘estoy embarazada'”, detalló. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa ⭐️ (@marjodsousa)

Aunque la relación progresó y hasta a compromiso llegó, fue un mes después del nacimiento de su pequeño Matías que la pareja enfrentó un reto que los llevó a poner fin a su relación. Según Gil, todo se debió a que la mamá de Marjorie de Sousa tenía problemas con el alcohol, algo que él experimentó de propia mano con sus padres.

“Me siento con ella y le digo y yo no puedo estar viviendo aquí con tu mamá, yo amo a Mati, yo te quiero mucho a ti, yo estoy dispuesto a sacar adelante esta relación, pero yo no tengo por qué someterme una vez más…”, contó para después externar las opciones que tenían. “Me dijo ‘no, mi mamá no se va de esta casa, tú tienes dos opciones, o te quedas o te vas'”, recordó.

Tras dicha charla, el actor decidió dejar esa situación: “Allí empieza toda la parte mediática porque en esa reunión ya se me estaba exigiendo una pensión y un sinnúmero de cosas que ya todo mundo sabe”, concluyó.

