Julián Gil revela que le diagnosticaron cáncer de piel

Este 04 de mayo de 2022, Julián Gil compartió con su comunidad en redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de piel, a pesar de que aseguró que ya “está bien”. Explicó que se lo detectaron hace más de un año, cuando vio que tenía un lunar en el pecho.

Actualmente, en esa área de su cuerpo tiene una cicatriz que llamó la atención de sus seguidores, quienes no paraban de preguntarle al respecto.

“Muchos de ustedes me han preguntado por la cicatriz que tengo en el pecho. Quiero contarles que hace un año me diagnosticaron con cáncer de piel. Espero que este video les sirva para que se hagan chequeos y nunca piensen que estamos libres de una enfermedad. ¡Los quiero!”, expresó en un mensaje en el que relató su caso.

La ex pareja de Marjorie de Sousa explicó que fue una situación “muy personal”, pero que deseaba “concientizar” a otros sobre la importancia de ir al médico. Relató que “hace más de un año me apareció como un lunarcito con un poquito de relieve. Fui con el doctor, un dermatólogo endocrinólogo aquí en México; resultó ser cáncer de piel”.

Gil aseguró que fue “un ‘shock’ sumamente grande” saber que tenía cáncer, pues pensaba que a él “no le iba a dar”. El actor entró al quirófano para que le extirparan el lunar. La cirugía fue un éxito, por lo que ahora dice “estar bien”. Actualmente, debe ir al médico cada seis meses para hacerse revisiones y confesó que hace poco apareció algo en su nariz “que aparentemente a la doctora no le gustó”.

“Los que me conocen saben que desde Puerto Rico siempre abusé muchísimo del sol, mucho, mucho. Yo siempre quería estar negro, achicharrado y era de los que me ponía aceite de bebé para tomar sol y me ponía patas pa’ arriba […] Yo me creía el superhéroe y a mí no me va a dar”, confesó el intérprete argentino sobre la razón por la que piensa que tiene esta enfermedad.

Julián Gil le pidió a sus seguidores que “no tomen sol, o tomen usando protector, bloqueador y demás […] Cuando vean un lunarcito, alguna manchita, algo que les preocupe, como que rara, pues vayan, chéquense porque la verdad es que nada más importante que la salud”.

