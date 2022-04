Julián Gil hace demanda millonaria y no a Marjorie de Sousa precisamente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Apenas se lee en las noticias que Julián Gil va a interponer una demanda y por $5 millones de dólares, sin dudarlo el pensamiento se vuelca casi de manera automática en su ex y madre de su hijo, Marjorie de Sousa. SIn embargo, la demanda del actor y presentador está demando a la compañía Carson Life, de la cual era imagen.

El equipo de prensa del actor envió un comunicado que dice: “Julián Gil demanda por $5,000,000.00 cinco millones de dólares. La acción legal contra Carson Life y su CEO Sonia Guzmán, fue incoada por Prado Law Offices, liderada por el licenciado Edwin Prado, en el estado de Florida..”, cosa que ya dejaría por fuera a la mujer con la que se ha debatido en los juzgados también, Marjorie de Sousa. View this post on Instagram A post shared by Carson Life (@carsonlifep)

Carson Life y su CEO Sonia Guzmán enfrentan problemas legales, ya que Prado Law Offices, liderada por el licenciado Edwin Prado, presentó una demanda millonaria contra la compañía de productos naturales por incumplimiento de contrato, incluyendo a la ejecutiva, esto en representación de su cliente, el actor y presentador Julián Gil. View this post on Instagram A post shared by Carson Life (@carsonlifep)

El recurso legal fue radicado por el licenciado Prado en un tribunal del sur de la Florida. Prado informó que “la señora Sonia Guzmán y la compañía Carson Life Inc. fueron debidamente emplazados”. Carson Life y su CEO Sonia Guzmán se acercaron al artista internacional (Julián Gil) hace ocho años con la intención de utilizar su imagen en campañas publicitarias para promover los productos de la empresa.

“Nuestro representado cumplió a cabalidad como embajador de la marca Carson Life. Hizo muchísimos viajes de promoción por ciudades de Estados Unidos de América y Puerto Rico como portavoz de la línea designada al cuidado personal, pero se incumplió con el contrato establecido”, precisó el licenciado Prado, representante legal de Julián Gil. View this post on Instagram A post shared by Carson Life (@carsonlifep)

En este sentido, el abogado aclaró que su cliente Julián Gil: “Se entregó con profesionalismo a cada directriz y solicitud de promoción de la empresa Carson Life. Toca a la empresa cumplir su responsabilidad. Mi cliente propició que Carson Life se posicionara desde sus inicios como empresa líder en fomentar el bienestar general y la salud corporal con los productos que ofrecen, aportando a su prestigio y credibilidad ante el público de habla hispana”. View this post on Instagram A post shared by Carson Life (@carsonlifep)

“Luego de ocho años de relación profesional de Julián Gil con la señora Sonia Guzmán y Carson Life, éstos incumplieron con el contrato de Julián”, insistió el abogado Edwin Prado, ex presidente del Colegio de Abogados Puertorriqueños del estado de Florida. View this post on Instagram A post shared by Carson Life (@carsonlifep)

