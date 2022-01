Julián Gil analiza ser papá con su novia 20 años menor que él a pesar de sus problemas con Marjorie de Sousa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sin importar los conflictos que vive con su ex, Marjorie de Sousa, por no poder ver a su hijo Matías, el actor Julián Gil, reveló que tiene confianza en que este conflicto pronto llegue a su fin, y por ello no descarta que pueda convertirse en padre por cuarta vez, pero ahora con su actual pareja, quien es 20 años menor que él.

En distintas ocasiones el argentino manifestó su tristeza por no poder convivir de cerca y tener una relación sana con el pequeño Mati, pero todo indica que el artista está confiando en el futuro y, por tal motivo, también desea volver a ser papá.

“Lo hemos hablado también, pero es algo que se va a ir dando en su momento, y si se da pues yo voy a ser el hombre más feliz del mundo, pero me quedo pensando porque justo ayer estábamos hablando de eso, y estamos llevando todo día a día” Julián Gil

Julián también confesó los malos momentos que ha pasado al no poder ver a su hijo menor y señaló que para cualquier padre cuando le toca vivir algo así es muy duro a pesar de que se acepta por motivos y determinaciones judiciales.

“He tenido que vivir, aceptando y asimilando las cosas como se fueron dando, como se están dando y como se seguirán dando, y pasando por un proceso de aceptación y dejar que el tiempo haga su trabajo”. Julián Gil

No obstante, el artista subrayó que ha recabado las pruebas necesarias para contestar cualquier pregunta de Matías cuando llegue el momento de su encuentro.

“Todo se está documentado, todo, todo lo que ha pasado, todo como fue, se sigue documentando y el momento va a llegar, como dices tú, va a llegar, no sabemos cuándo, puede ser de aquí a un año, o de aquí a un mes, de aquí a 20 años, pero eso va a llegar, eso es inevitable”. Julián Gil

Críticas de Alicia Machado

Durante su estancia en “La Casa de los Famosos” Alicia Machado estuvo en medio de la polémica en más de una ocasión, tanto por su supuesto romance con Pablo Montero como las explosivas declaraciones que hizo.

“No le quitas el derecho a tu hijo de tener a esa persona. Eso no puede suceder, es un derecho del niño, ni tuyo ni de él. Y el cuento que yo me sé, porque soy amiga de la otra parte, más los cabos que uno ata y lo que yo he visto”, dijo sobre el conflicto que tiene Sousa con Julián Gil.

La ex reina de belleza calificó como una “bajeza” que Sousa no deje que Julián Gil vea a su hijo: “Así como para mí la bajeza más grande que un hombre puede hacer es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo”.

