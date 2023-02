Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Museos gratis

Luego de una pausa de dos años, la iniciativa que permite la entrada gratis a museos de Los Angeles regresa este de fin de semana. En el Free Museum Day, que promueve la organización SoCal Museums, participan más de 30 instituciones de arte, herencia cultural, cine, historia natural y ciencia de toda la región. Sábado todo el día; es necesario hacer reservación. Para la lista completa de los museos participantes e informes de horarios ir a socalmuseums.org.

Foto: Archivo

Show de Danny Ocean

El cantante de música urbana Danny Ocean, creador de éxitos como “Me rehuso”, “Vuelve” y “Fuera del mercado”, traerá al teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles) su Tour 2023, donde presentará su material más nuevo, “@Dannocean”. Sábado 8 pm. Boletos desde $59. Informes livenation.com.

Foto: Archivo

Exhibición en el Getty

El J. Paul Getty Museum (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) abrió las puertas de A Passion for Collecting Manuscripts, una exhibición de manuscritos iluminados que revelan las historias secretos y aventuras de estos valiosos objetos medievales mientras fueron coleccionados, vendidos, perdidos y reencontrados en el transcurso de cientos de años. Son parte de la colección del Getty. Termina el 23 de abril. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Getty Museum

Experiencia con King Tut

La exhibición virtual Beyond King Tut, que se muestra en la Magic Box (1933 S. Broadway, Los Angeles) y en el Wyland Center de Del Mar Fairground (2260 Jimmy Duarante Blvd., Del Mar) celebra cien años del descubrimiento de la tumba de Tutankamon en Egipto. Producida en colaboración con la National Geographic Society, la experiencia viaja 3,300 años atrás, cuando reinó la dinastía 18 y en la era de los faraones dorados. En Los Angeles termina el 26 de febrero; en San Diego el 26 de marzo. Disponible en español. Boletos desde $17. Informes beyondkingtut.com.

Foto: Cortesía

Cumbre en el Academy

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) realizará la Regeneration Summit: A Celebration of Black Cinema, una cumbre de tres días que incluirá entretenimiento en vivo, talleres, proyecciones de películas, paneles y venta de comida. Todo en el marco de la exhibición Regeneration: Black Cinema 1898– 1971, que tiene lugar en el Academy. La cumbre coincide con el inicio del Mes de la herencia negra. Del viernes al domingo. Horarios y detalles en academymuseum.org.

Nuevo restaurante

Universal CityWalk (100 Universal City Dr., Los Angeles) tiene un nuevo local, The Toothsome Chocolate Emporium and Savory Feast. El innovador sitio familiar estilo victoriano incluye un extenso menú para las mañanas, las tardes y las noches. Algunas de sus especialidades son las malteadas, los postres y la confitería. Penélope y Jacques, personajes que viajan por todo el mundo, son los embajadores de este concepto. Horarios y reservaciones euniversalstudioshollywood.com.

Foto: Cortesía

En honor a los Beach Boys

Artistas como Beck, Brandi Carlile, Fall Out Boy, Hanson, Norah Jones, Lady A y John Legend participarán el Salute to the Beach Boys, un concierto en homenaje a los legendarios Beach Boys que tendrá lugar en el teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles). Miércoles 8 pm. Boletos desde $75. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Camelias a la vista

En febrero florean las camelias, una flor que parece rosa y cuyas hojas sirven para hacer aromáticos tés, y es cuando el Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) lo celebra con una serie de actividades, como recorridos, poesía y talleres de arreglos florales, que se realizan durante todo el mes. Termina el 28 de febrero. Gratis con el pago de entrada al jardín. Boletos desde $5. Informes descansogardens.org.

Foto: Cortesía

Festival del chocolate

El museo Bowers (2002 N. Main St., Santa Ana) realizará la cuarta edición del International Festival of Chocolate, un programa que coincide con el Festival Familiar Gratuito del museo y que incluye conferencias, pruebas de comida, presentaciones y más. Habrá recetas a base de chocolate de México y Sudamérica que estarán a cargo del chef Martin. Domingo 11 am a 3 pm. Entrada gratuita. Informes bowers.org.

Foto: Cortesía

Tour de jazz

Songs We Love es el primer tour por todo el país que realiza el Jazz at Lincoln Center, que llegará el sábado al Segerstrom Center (600 Town Center Dr., Costa Mesa) y el domingo al teatro Luckman (5151 State University Dr., Los Angeles). Los shows resaltan a las próximas estrellas del jazz y temas icónicos de 1920 a 1950. Con el trompetista y director musical Riley Mulherkar y las vocalistas Vuyo Sotashe, Brianna Thomas y Shenel Johns. Sábado 7 y 9 pm, y domingo 6 pm. Informes ticketmaster.com.

Lion King en Hollywood

El musical Lion King de Disney, que inspiró la película animada del mismo nombre, comenzará con una temporada en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles). Esta producción, que ganó seis premios Tony, es considerada una de las obras musicales mejor elaboradas de Broadway. Termina el 26 de marzo. Boletos desde $67. Informes ticketmaster.com.

Musical Frozen en OC

El Segerstrom Hall del Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) será la casa temporal de Frozen, el musical basado en la exitosa película animada de Disney del mismo nombre. Bajo la dirección de Thomas Schumacher. La historia narra las aventuras de dos hermanas que tienen que ser separadas de niñas cuando los trucos mágicos de la hermana mayor ponen en peligro a la menor. Termina el 19 de febrero. Boletos desde $29. Informes scfta.org.