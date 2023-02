Dulce María recibe una inesperada visita en el set de ‘Pienso en ti’, ¡su hija María Paula!

A pesar del revuelo que ha causado el regreso de ‘RBD’, los integrantes de la agrupación se encuentran finalizando sus últimos compromisos laborales antes de enfrascarse en una gira. Tal el es caso de Dulce María, quien actualmente está en grabaciones del melodrama que protagoniza junto a David Zepeda, ‘Pienso en ti’.

Justamente fue durante uno de sus llamados que la intérprete de “5 minutos” recibió una inesperada sorpresa por parte de uno de sus seres queridos: su hija María Paula, de apenas 2 años de edad.

El encargado de documentar el tierno gesto fue el esposo de Dulce María, Paco Álvarez, quien a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía que desató furor entre los fanáticos de la cantante.

“Venimos al set a visitar a mamita”, escribió el productor para acompañar la fotografía desde sus ‘stories’, misma que lo dejó a ver muy sonriente junto a la pequeña mientras en el fondo se ve una de las locaciones de la producción.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la pequeña debuta dentro de las redes sociales de sus padres. De hecho, la propia Dulce María se ha dado a la tarea de compartir una que otra fotografía para mostrar cuánto ha crecido su primogénita.

A pesar de que no ha sido fácil compaginar su rol de madre con el de actriz luego de mucho tiempo alejada de los reflectores, Dulce María reveló que ha disfrutado cada parte del proceso: “Estoy muy agradecida de que pensaran en mí para este personaje en esta historia tan bonita, y a la vez no me puedo despegar de la bebé, ¡es horrible! Al mismo tiempo esto es parte de lo que soy, de mi sueño”, contó en una entrevista.

Y gracias al anuncio de su próxima gira con ‘RBD’, todo parece indicar que la famosa ha sabido equilibrar la balanza entre su vida personal y laboral, por lo que son cada vez más los retos que se aventura a tomar.

