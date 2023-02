Estados Unidos y Corea del Sur realizan maniobras aéreas y Pyongyang los amenaza

Corea del Sur anunció el jueves que realizó maniobras aéreas conjuntas con Estados Unidos, las que incluyeron bombarderos estratégicos y aviones furtivos de combate, lo que motivó una dura amenaza de del gobierno de Corea del Norte.

Los aviones sobrevolaron el miércoles el mar Amarillo entre China y la península coreana, según el ministerio surcoreano de Defensa.

El despliegue de poderío militar se dio un día después de que el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, y su par surcoreano, advirtieron de un aumento de tales maniobras y mayor cooperación en seguridad ante lo que calificaron como una creciente amenaza de misiles y armas nucleares de Pyongyang.

“Los ejercicios combinados demuestran la voluntad y capacidad estadounidenses de brindar una disuasión creíble y amplia contra las amenazas nucleares y misileras de Corea del Norte”, señaló el ministerio de Defensa.

