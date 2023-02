En tanga de hilo Isabella Castillo luce su retaguardia mientras contempla el mar

Isabella Castillo sorprende constantemente a sus fans, y ahora lo hizo compartiendo en Instagram fotos que la muestran durante sus vacaciones en Acapulco, luciendo su escultural figura en un bikini negro con tanga de hilo incluida. Ella también apareció de espaldas y contemplando el mar, acompañando su post con el mensaje: “Cuando calienta el sol ☀️ 🎶”.

Hace algunos días la bella actriz cubana de 28 años acudió a la presentación de la octava temporada de la serie “El señor de los cielos” -en la que lleva uno de los roles protagónicos-, y para la ocasión optó por un sexy outfit de látex, que combinó con un body negro de encaje y con transparencias. View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

Precisamente con sus compañeros de elenco en la serie Isabella posó en varias fotos que encantaron a sus seguidores; no podía faltar una imagen que la mostrara junto a Rafael Amaya, quien interpreta en la historia a “Aurelio Casillas”. View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv) View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

