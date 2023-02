Guillermo Ochoa se considera un buen portero por la cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales

Guillermo Ochoa ha dejado una gran huella en el mundo del fútbol. A pesar de que el mexicano no jugó en grandes equipos de Europa, su carisma, tranquilidad y liderazgo lo han situado como un arquero muy popular. Memo recurre a la cantidad de seguidores que tiene para considerarse un buen guardameta.

“Si tengo todos esos seguidores es porque soy buen portero, creo. Jugué en México, en Europa y jugué en cinco mundiales. He ganado algo de visibilidad”, dijo Guillermo Ochoa en una entrevista con Corriere sella Serra.

El ex guardameta de las Águilas del América cuenta con unos asombrosos 3.4 millones de seguidores en sus redes sociales. La cantidad de usuarios que siguen la carrera de Ochoa muestra su legado dentro del balompié, a pesar de que entre sus equipos no figura un club de talla mundial.

Mantenerse en la Serie A es un título para Ochoa

Desde que llegó al Salernitana, Guillermo Ochoa ha acaparado la atención de los seguidores del fútbol mexicano. Las participaciones del azteca han sido sobresalientes y ha contribuido para que el equipo obtenga buenos resultados en su lucha por no descender. Actualmente el club marcha en la decimocuarta posición de la Serie A.

“Estoy aquí para jugar, quiero concentrarme en el objetivo de la salvación. La Serie A es un sueño. Siento la fuerte pasión de mi tierra por el fútbol, visto como una religión. Estoy bien, física y mentalmente. Para nosotros, salvarnos es como ganar el Scudetto: queremos regalar esta felicidad”, agregó. Three saves for @yosoy8a vs Lecce. Since his arrival in January, he is the goalkeeper with the most saves in the Top 5 European leagues 🧤🇲🇽 pic.twitter.com/UtNbYdwoqE— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 27, 2023

