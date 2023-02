Valeria Andrade, la ex árbitro del fútbol mexicano que causa furor en sus redes sociales 

Una ex árbitro del fútbol mexicano ha llamado la atención de las redes sociales. Valeria Andrade causa furor en la web al mostrar su óptimo estado físico que cautiva a sus seguidores. Andrade fue desvinculada de la Liga MX por sus promociones a casas de apuestas, pero sigue estando en la escena pública.

Valeria Andrade árbitra mejicana, expuesta a una sanción por publicitar en sus stories de Instagram una casa de apuestas.

La FIFA prohíbe tener cualquier tipo de interés, directa o indirectamente, en entidades que promuevan apuestas.pic.twitter.com/UC1pSx8a2s— 🆁🅴🅶🅻🅰18 (@ReglaXVIII_) February 13, 2022

Valeria Andrade tenía la función de abanderada en la Liga MX. Pero en febrero de 2021 se conoció que fue removida de su cargo por publicar un video en el que le hacía promoción a una casa de apuesta. Esto llegó a ojos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), que decidió sacarla de su puesto. La expulsión de Valeria Andrade del futbol mexicano dejó en evidencia una cosa: Gana más como influencer que como árbitra



Los detalles: https://t.co/ifMKWuC3QD #ValeriaAndrade #Valeria #Árbitra #LigaMX pic.twitter.com/ZCJvWEA6co— Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) February 28, 2022

Un año después, Andrade no ha desaparecido del plano público. Su físico cautivó a más de un aficionado del fútbol mexicano. A través de las redes sociales, la ex árbitro se mantiene activa con publicaciones que generan grandes repercusiones. View this post on Instagram A post shared by 𝐕𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐀𝐃𝐄 (@valeria__andrade)

Valeria Andrade cuenta con más de 115,000 seguidores en la red social Instagram. Cada publicación que postea Andrade recibe un gran apoyo de sus seguidores con interacciones y comentarios aduladores. Luego de su salida del balompié mexicano, la ex arbitra tiene en sus redes sociales una mina de oro que podría explotar con facilidad. View this post on Instagram A post shared by 𝐕𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐀𝐃𝐄 (@valeria__andrade)

