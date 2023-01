La Liga MX se quedó pequeña: el Gullit Peña no tiene nada que envidiarle a los salarios del fútbol mexicano 

Carlos Peña no piensa en el retiro. El Gullit se encontraba sin equipo luego de que el Club Vida de Honduras finalizara su contrato por problemas extradeportivos. Pero económicamente fue lo mejor que pudo hacer el futbolista mexicano, pues esto le permitió firmar por el Al Dhaid Sharjah y llenar sus bolsillos de dinero.

El trabajo del agente del Gullit Peña es realmente asombroso. El futbolista mexicano ha manchado constantemente su carrera por sus indisciplinas que lo ha llevado a salir por la puerta de atrás de varios clubes. A pesar de ello, el ex jugador de Chivas de Guadalajara consiguió una nueva oportunidad de triunfar en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos.

Desde el punto de vista económico, el nuevo contrato del Gullit representa un cambio totalmente grotesco con respecto al que tenía anteriormente. De solo percibir $6,000 dólares mensuales, Carlos Peña ahora recibirá una gran suma de dinero que lo equipara con los megacontratos de la Liga MX.

El Gullit Peña no envidia a la Liga MX

Al hacer la comparación, Carlos Peña no tendría nada que envidiarle a las grandes estrellas del fútbol mexicano. El gran salario del Gullit en el Al Dhaid Sharjah lo colocaría a la par de los sueldos más caros de fútbol mexicano. Según informaciones de Mediotiempo, el Gullit Peña percibiría cerca de $180,000 dólares mensuales.

André-Pierre Gignac, futbolista de Tigres de la UANL ($4.6 millones de dólares al año). View this post on Instagram A post shared by 🇫🇷 André-Pierre Gignac (@10apg)

Rogelio Funes Mori, futbolista de Rayados de Monterrey ($3.8 millones de dólares al año). View this post on Instagram A post shared by Rogelio Funes Mori (@rogeliofm9)

Fernando Gorriarán, futbolista de Tigres de la UANL ($2.5 millones de dólares al año). View this post on Instagram A post shared by 🇺🇦 Club Tigres 7️⃣ 🏆 (@clubtigresoficial)

Gullit Peña, futbolista del Al Dhaid Sharjah ($2.1 millones de dólares al año). View this post on Instagram A post shared by Gullit Peña (@gullitpena_27)

Guido Pizarro, futbolista de Tigres de la UANL ($1.8 millones de dólares al año). View this post on Instagram A post shared by Guido Pizarro (@guido.pizarro19)

También te puede interesar:

° Gullit Peña y un salario envidiable: el mexicano pasó de estar sin club a ser tratado como una estrella en Emiratos Árabes

° Cristiano Ronaldo no escapa de su pesadilla: el provocador cántico que recibió CR7 en Arabia Saudita bajo el nombre de Lionel Messi

° Diego Lainez y su desinterés por El Tri: revelan la presunta razón por la que el mexicano no fue llevado al Mundial de Qatar 2022