Diego Lainez y su desinterés por El Tri: revelan la presunta razón por la que el mexicano no fue llevado al Mundial de Qatar 2022

Los reportes indican que Diego Lainez regresaría a México luego de un paso sin pena ni gloria por Europa. El mexicano no pudo ganarse un puesto en Sporting Braga ni en el Real Betis. Pero una conducta del azteca dentro de la Selección Mexicana podría explicar las razones por las que no encajó en sus clubes.

El periodista José Ramón Fernández fue el encargado de revelar una actitud de “Factor” que lo habría dejado fuera del Mundial de Qatar 2022. No está de más recordar que Lainez era una de las piezas habituales de Gerardo Martino, pero el “Tata” habría decidido excluirlo por su desinterés.

“Me cuentan que en la Selección Mexicana los ayudantes de Gerardo Martino le decían que se pusiera a trabajar y él les contestaba que estaba en una llamada”, reveló el reconocido periodista.

Esta actitud de Diego Lainez podría dar algunas pistas sobre su fracaso en el Viejo Continente. El desinterés y la falta de disciplina sale a flote como una de las posibles causas de su dificultad para atornillarse entre los titulares de un equipo.

Diego Lainez perjudica su imagen

“Factor” ya fue criticado en los últimos días por su ambición económica al momento de volver a México. Se estima que Diego Lainez rechazó volver a las Águilas del América porque pedía un salario que rondaba los $2 millones de dólares. No está de más recordar que el azteca regresaría a la Liga MX para salvar su carrera. Pero esto no fue problema para sus pretensiones salariales. Santiago Baños dijo que Diego Lainez quiere 2MDD al año, lo cual son unos 40mdp, que se dividirían así:



