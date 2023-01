Ricardo Ferretti pone sus condiciones para dirigir a la Selección Mexicana

Hay mucha incertidumbre en torno a la Selección Mexicana. El Tri fracasó en el Mundial de Qatar 2022 y esto apuró la salida de Gerardo Martino de su cargo. Ha pasado más de un mes y el conjunto azteca no ha conseguido a un nuevo seleccionador. Ricardo Ferretti se postuló, pero tiene unas ideas en mente para el desarrollo del fútbol mexicano.

“Yo estoy dispuesto (a ser seleccionador de México). Durante años fui el entrenador que más la gente quería que yo fuera el técnico nacional. Por tener contrato con un equipo, Tigres, siempre lo rechacé. Ahora no tengo equipo, no tengo contrato con nadie. Y si me lo proponen estaría encantado y ponernos de acuerdo”, dijo Ferretti en una entrevista con ESPN.

El Tuca para el Mundial de 2026: Ricardo Ferretti quiere liderar a El Tri https://t.co/jnOw3RSk6M — La Opinión (@LaOpinionLA) January 23, 2023

El hecho de que el “Tuca” haya levantado la mano para dirigir a El Tri es un gran avance. En anteriores ocasiones el brasileño se ha negado a esta oportunidad, pero en esta ocasión la motivación está sobre la mesa.

Las condiciones de Ferretti

A diferencia de muchos de los candidatos postulados, Ricardo Ferretti ya dio sus primeras impresiones sobre su hipotético proceso dentro de la Selección Mexicana. Uno de las primeras exigencias del “Tuca” tendría que ver con el nivel de los rivales de El Tri para los próximos partidos amistosos.

“Todas las selecciones tienen compromisos y naturalmente México buscaría tener los mejores partidos internacionales, pero muchas veces no se puede dar porque las otras selecciones ya están comprometidas y por eso se hacen muchos juegos en Estados Unidos“, explicó.

¿Te gustaría ver a 'Tuca' de vuelta en el 'Tri'? 🧐



Ricardo Ferretti es un amplio conocedor del universo del futbol mexicano, lo que lo avalaría como un candidato ideal para hacerse cargo de la Selección Mexicana para el Mundial del 2026 😲 pic.twitter.com/aNd8ZqjqAq— foxdeportes.eth (@FOXDeportes) January 20, 2023

Por otra parte, el estratega brasileño considera provechoso sacar a la Selección Mexicana de su zona de confort y proponer duelos fuera de tierras aztecas y estadounidenses. Las planificaciones de Ferretti se basan en el camino al Mundial de 2026, torneo en el que no tendrán rodaje competitivo por ser anfitriones de la copa.

“Pero lo ideal sería en vez de jugar en Estados Unidos contra Paraguay, por ejemplo, jugar contra Paraguay en Paraguay, contra Argentina en Argentina. Porque cuánto más salgamos más vamos a tener oportunidad de progresar (…) Sin eliminatoria, los partidos que se tengan de preparación tendrían que ser de más alto nivel para que nosotros nos diéramos cuanta de los jugadores que podremos preparar para el Mundial”, concluyó.

También te puede interesar:

· El Tuca para el Mundial de 2026: Ricardo Ferretti quiere liderar a El Tri

· “El fútbol mexicano y el entorno está en crisis”: Ignacio Ambriz atacó la forma en la que se maneja el balompié azteca y se bajó de El Tri

· Rafa Márquez cerca de El Tri: Miguel Herrera podría reclutar al “Káiser”