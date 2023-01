El Tuca para el Mundial de 2026: Ricardo Ferretti quiere liderar a El Tri

Continúa la novela sobre el banquillo de la Selección Mexicana. Mientras Ignacio Ambriz rechaza a los entrenadores extranjeros para dirigir a El Tri, Ricardo Ferretti levantó su mano para postularse. El estratega brasileño sigue siendo una carta de peso para el conjunto azteca, a pesar de su último fracaso con Juárez FC.

“Yo estoy dispuesto (a ser DT de México). Durante años fui el entrenador que más la gente quería que yo fuera el técnico nacional. Por tener contrato con un equipo, Tigres, siempre lo rechacé. Ahora no tengo equipo, no tengo contrato con nadie. Y si me lo proponen estaría encantado y ponernos de acuerdo”, sentenció Ferretti en una entrevista con ESPN.

🇲🇽 🇲🇽 🇲🇽 🇲🇽 🇲🇽 🇲🇽



¿El 'Tuca' Ferretti DEBE ser el próximo D.T. de la Selección Mexicana?



🔃 RT: No

❤ MG: Síhttps://t.co/2pkYlOHdli pic.twitter.com/9rceG1Bni0 — Futbol Picante (@futpicante) January 20, 2023

Sin embargo, el Tuca está consciente de qué hay muchos factores que influyen al momento de elegir a un nuevo seleccionador en México. Este es uno de los problemas que respaldaría la tardanza de la federación para elegir a un nuevo entrenador.

“Porque no solo es ponerse de acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Hay que ponerse de acuerdo con los clubes, los dueños y no dueños. Es una tarea de veras importante y la gente no lo ve”, agregó.

Marcelo Bielsa fuera de la carrera

Algunas fuentes han reseñado que el “Loco” Bielsa no es tomado en cuenta por la FMF, pues la directiva quiere a un estratega que conozca la Liga MX. A pesar de que Ricardo Ferretti es extranjero, el brasileño conoce a la perfección el torneo mexicano. El Tuca es un emblema en el torneo. Su experiencia dentro de la liga lo puede perfilar como una muy buena opción para comandar un nuevo proceso de El Tri. ¡Es la mejor opción para tomar a la Selección! 😎



Ricardo Ferretti levantó la mano para dirigir al Tricolor y su capacidad está más que comprobada en el futbol mexicano ⚽🇲🇽



¿Te gustaría que el Tuca Ferretti sea el DT del Tri? 🤔



👉🏻 https://t.co/SBlDCAt6wf pic.twitter.com/IAv7D95Ihf— Esto en Línea (@estoenlinea) January 21, 2023

