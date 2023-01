Rafa Márquez cerca de El Tri: Miguel Herrera podría reclutar al “Káiser”

La Selección Mexicana sigue sin un líder en el banquillo. Desde que Gerardo Martino anunció su salida del cargo, El Tri ha quedado sin un conductor del nuevo proceso azteca. Miguel Herrera es el principal candidato y trata de darle más fuerza a su candidatura al visualizarse con Rafa Márquez en la dirección técnica.

El “Piojo” tiene entre sus objetivos asumir a la Selección Mexicana. Miguel Herrera ha manifestado públicamente su interés de asumir el cargo y reveló que cuenta con un proyecto ya estructurado para su mandato. Uno de los factores que le daría más peso a su candidatura sería el presunto interés de integrar a Rafa Márquez en su equipo de trabajo.

“Es una idea que siempre tengo en la cabeza, de incrustar gente que pueda hacer un legado, que el día de mañana tenga posibilidad, pero tienes que sentarte, a lo mejor Rafa está muy bien donde está, a lo mejor está tratando de crecer, de él hacer su camino; no puedo hablar y decir quiero a ‘sutano’ si ellos no quieren, primero tienes que hablar con la gente”, indicó Herrera en una entrevista con Mediotiempo.

#FOTO: Miguel Herrera y Rafa Márquez en conferencia de prensa desde Das Dunas pic.twitter.com/KkumaqWbGm (vía @GibranAraige) — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 12, 2014

Rafael Márquez actualmente dirige en la Primera Federación RFEF. Su club es el Barcelona Athlétic, filial del conjunto blaugrana. El azteca acumula ocho victorias, cinco empates y seis derrotas. El “Káiser” se sigue fogueando en calidad de formador.

⌚️ Min 90: ➕ Es jugaran 4️⃣ minuts de temps afegit (1-1)



💪🏼 Som-hi equip, un últim esforç!!#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/VVWFXob79t— Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) January 15, 2023

Herrera sigue vendiéndose

El ”Piojo” no descansa en su lucha por ser el seleccionador de México. En cada oportunidad que puede Miguel Herrera manifiesta sus cualidades y capacidades para asumir el cargo. El ex entrenador puede que no sea la opción más llamativa de El Tri, pero si es la que más se ha vendido.

“Tengo un equipo de trabajo bastante bien estructurado, la experiencia la tengo yo, 21 años en Primera División… el cuerpo técnico puede ser muy grande”, agregó.

También te puede interesar:

· ¿Miguel Herrera dejaría plantado a El Tri? El Piojo está en el radar del fútbol español

· “Tenemos un proyecto”: Miguel Herrera da el primer paso para dirigir a la Selección Mexicana

· Rafa Márquez atacó a la Liga MX: el “Káiser” culpó al torneo mexicano por la falta de juventud en El Tri