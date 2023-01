“Tenemos un proyecto”: Miguel Herrera da el primer paso para dirigir a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tuvo una gran decepción en el Mundial de Qatar 2022. El conjunto dirigido por Gerardo Martino no pudo pasar de la primera ronda y se despidió temprano de la Copa del Mundo. El “Tata” dio un paso al costado y El Tri se quedó sin un líder en el banquillo. Muchos han sido los entrenadores postulados para el cargo, pero ninguno con un proyecto ya elaborado como Miguel Herrera.

En los medios han circulado varios nombres que podrían tomar las riendas de El Tri. Extranjeros y mexicanos han sido postulados a diestra y siniestra. Lo más curioso del caso es que, sin ser contactado, Miguel Herrera ya tiene un plan definido sobre la Selección Mexicana en caso de que le den la oportunidad en el conjunto azteca.

“Nada me daría más gusto que decirte que sí, pero no, desafortunadamente todavía no hay ningún contacto; estamos listos, estamos preparados, hoy sí tenemos un proyecto en la mano por si nos lo piden, entregarlo… tengo un proyecto que funcionaría a mi manera de ver”, declaró el mexicano para Fox Sports.

Miguel Herrera, un viejo conocido de El Tri

El ex entrenador de Tigres de la UANL es uno de los nombres mexicanos más fuertes para asumir el cargo como seleccionador de El Tri. En noviembre de 2013 el “Piojo” fue anunciado como estratega de la Selección Mexicana para completar el camino al Mundial de Rusia 2018.

Miguel Herrera dirigió a la Selección Mexicana en 36 partidos. Durante esa cantidad de encuentros el “Piojo” se llevó la victoria en 18 oportunidades, empató en 11 y perdió 7 partidos. El estratega mexicano conquistó una Copa Oro y se fue del Mundial de Rusia 2018 en los octavos de final. Miguel Herrera firma contrato hasta Rusia 2018 http://t.co/DrLKgKjBQI pic.twitter.com/UZGd1WiWr1— Tabasco HOY (@TabascoHOY) December 4, 2014

