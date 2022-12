“Nosotros como mexicanos no nos echamos la mano”: Carlos Salcido no se contuvo y criticó al fútbol azteca

El fútbol mexicano sufrió una gran decepción con la temprana eliminación en el Mundial de Qatar 2022. Muchos han tratado de buscar a los responsables del fracaso de El Tri y la mayoría de los dedos apuntan a Gerardo Martino. Sin embargo, el ex internacional mexicano Carlos Salcido considera que el problema es mucho más grave y recae en las categorías juveniles.

El ex internacional mexicano cuestionó la forma en la que se desarrolla el fútbol menor en México. Los reclamos de Salcido coinciden con el de muchas otras personalidades del deporte que han pedido reducir la cantidad de extranjeros en los equipos de primera división. Estos parámetros complican aún más la llegada de un juvenil al fútbol de mayores.

“Nosotros como mexicanos ni siquiera nos echamos la mano. Pareciera que esa parte es complicada. He ido a fuerzas básicas de algunos clubes y se te acerca uno y te dice ‘No, es que este wey así y este así’, y cuando llega un pelotón de extranjeros empezamos a decir ‘No creen en el mexicano, no manches, no es todo’. Cuando el mexicano tiene esta parte y está situación pareciera que cuando se le acerca otro es como si le quisieran quitar el trabajo”, sentenció Salcido en unas declaraciones recopiladas por W Deportes.

¡Salcido explotó por el mal trabajo del futbol mexicano! 😡🇲🇽#LaVozDelFutbol https://t.co/T58BCH9rLO — W Deportes (@deportesWRADIO) December 15, 2022

Un nuevo formador de juveniles en México

El histórico Carlos Salcido también reveló sus intereses dentro del fútbol luego de su gran etapa como jugador. El azteca considera que se siente cómodo con un rol de formador, antes que asumir las riendas de un equipo con el objetivo de buscar un campeonato.

“No quisiera ser un entrenador como ellos. No quisiera estar en una primera división. Me gusta el tema de las fuerzas básicas, la formación. Aquí hay muchos entrenadores, pero pocos formadores. Les importa más el resultado que formar a un chavo. Les importa más el resultado inmediato que a futuro”, concluyó. Carlos Salcido en 5 minutos le puso en la madre a todos los debates de las mesas populacheras.



El problema es la formación de jugadores y los entrenadores en México.



"En ésta mesa no hay formadores, hay entrenadores que solo quieren ganar y no enseñar"



🤯🤯🤯🤯— Neto Rodríguez (@NetoRdgz) December 15, 2022

