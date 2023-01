“El fútbol mexicano y el entorno está en crisis”: Ignacio Ambriz atacó la forma en la que se maneja el balompié azteca y se bajó de El Tri

Ignacio Ambriz se soltó de las cadenas y criticó fuertemente la organización del fútbol mexicano. El entrenador del Toluca era uno de los candidatos para asumir las riendas de El Tri, pero “Nacho” se borró de la lista. Las declaraciones de Ambriz fueron directo al “cuello” de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

“En este momento no (iría al Tri). El gran compromiso que tengo con el club porque no es momento (…) No te voy a negar que cuando fui campeón con León sí me interesó, había un entrenador, pero creo que también es momento de un mexicano“, sentenció Ambriz en una entrevista con Fox Sports.

Mucho se ha hablado de la posibilidad de que otros entrenadores extranjeros lideren un nuevo proceso de la Selección Mexicana. Marcelo Bielsa, Guillermo Almada, Diego Cocca, Nicolás Larcamón y Ricardo Ferretti han sido algunos de los nombres que han estado en el radar de la federación. Pero Ambriz solo postula a sus paisanos.

“Está el Jimmy (Jaime Lozano), está el Piojo (Miguel Herrera); descartan al Flaco (Luis Fernando) Tena cuando fue campeón de los Olímpicos. Está Vuce (Víctor Manuel Vucetich), que dice que él no (…) Creo que tenemos material. Al final de cuentas, tanto nacionales como extranjeros nos hemos quedado en lo que todos hemos ladrado (cuarto partido del Mundial), en lo que todos nos hemos enojado, hemos mentado madre, en todo”, explicó.

Ignacio Ambriz sin filtros

El entrenador del Toluca considera que el fútbol mexicano y todo lo que lo compone está en crisis. En su postura, Ambriz reafirmó su disgusto por iniciar un nuevo proceso con un estratega extranjero. Desde la Liga MX hasta el banquillo de El Tri, “Nacho” cuestiona la poca relevancia de los mexicanos.

“Entender que el futbol mexicano y el entorno estamos en crisis (…) Yo pregunto: ¿Por qué al entrenador mexicano no le han respetado un proceso? Eso conlleva todo (…) ¡Nacho, con lo que dices te puedes quedar fuera! No me importa quedarme fuera. También me estoy equivocando en mi equipo, cuando hay más mexicanos que extranjeros. Yo soy responsable también de eso. Todos, si nos ponemos realmente, la neta, y nos criticamos, nos salimos del estado de confort, nos dejamos de tonterías: Todos nos estamos equivocando“, concluyó. Los problemas de la Selección Mexicana tal vez mejorarían si el número de extranjeros fuera menor en la Liga MX 🙄⚽🇲🇽



