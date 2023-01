Chivas de Guadalajara le habría dado la espalda a Marco Fabián 

No es una novedad el interés que ha tenido Marco Fabián de regresar a las Chivas de Guadalajara. El ex internacional con México ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de tener una nueva etapa en el Rebaño Sagrado. Pero el “Anfibio” reveló que no se pudo llegar a un acuerdo entre el jugador y la directiva. El deseo de Marco Fabián Fue frustrado.

El actual jugador de Mazatlán FC reconoció que si hubo acercamientos entre él y personal del club para intentar concretar su regreso. Pero con el acuerdo frustrado, el “Anfibio” se lavó las manos y aseguró que todas sus fuerzas están nuevamente puestas en su actual institución.

“Si hubo algunas platicas, pero nada concreto. Si es el equipo de mis amores, pero al final no se logró nada. Yo ahora estoy enfocado con Mazatlán y siempre estaré buscando sacar lo mejor de mi“, reveló Fabián de la Mora en una entrevista con W Deportes.

⚽ Dia 39: Gol de Marco Fabián contra o Internacional



🇧🇷 Internacional 3×2 Chivas 🇲🇽

F (volta) – 2010

🏟️ Beira-Rio #Libertadores pic.twitter.com/Hn6c1Hoeqk — NBA Nostálgico! (@nbanostalgico) April 19, 2022

Marco Fabián confía en Miguel Herrera para El Tri

El mediocampista de Mazatlán FC tuvo un exitoso pasado con la Selección Mexicana. Marco Fabián metió sus manos en el fuego para hablar de su elección sobre el nuevo seleccionador de El Tri. El veterano futbolista azteca señaló a Miguel Herrera como su principal candidato para llevar a México al Mundial de 2026.

“Es un técnico que te da mucha confianza, además sabe llevar un muy buen grupo (…) Yo te diría que escogería a Miguel Herrera para la Selección Mexicana porque lo conozco“, indicó. Miguel Herrera después de su 1era etapa en @miseleccionmx #Xolos 🐕 74J-33G-17E-24P#América 🦅 174J-87G-43E-44P#Tigres 🐅 63J-31G-13E-19P



Palmarés

1️⃣ Liga

1️⃣ Copa MX

1️⃣ Campeón de Campeones



¿Se le debe dar una segunda oportunidad para dirigir al “Tri”? pic.twitter.com/oWNcwA5tBB— Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) January 12, 2023

