Diego Lainez y su exigencia a las Águilas del América que acabó con las negociaciones

Diego Lainez tendrá que seguir buscando opciones para continuar con su carrera. Luego del fracaso en el Sporting Braga de Portugal, el mexicano busca un nuevo equipo para ser cedido, pues en el Real Betis no tendría puesto. Las Águilas del América surgían como una tentativa opción, pero el mexicano los espantó con sus excesivas pretensiones.

Santiago Baños, director deportivo de las Águilas del América, fue el que ventiló los obstáculos que impidieron la llegada de Diego Lainez al conjunto azulcrema. De hecho, Baños reveló que esta no es la primera vez que intentan repatriarlo.

“Es sabido por todos el interés de repatriarlo, llevamos tiempo buscándolo. Yo fui en abril pasado a Sevilla para ver si nos lo prestaban el torneo pasado, que llegara jugando al Mundial, pero no se pudo. Después con Betis incluso negociamos el regreso de Lainez a cambio del porcentaje de la carta que conservamos de Guido (Rodríguez), pero no se llegó a nada“, explicó Baños a Marca Claro.

FACTOR LAINEZ👀



Diego Lainez cumple 4 años en europa, en donde ha jugado para el Real Betis y el Sporting de Braga.



– 81 partidos

– 8 goles

– 6 asistencias



¿Cómo definirías su carrera en europa?🤔#Betis | #Braga pic.twitter.com/IvW1hrnkoH— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 13, 2023

¿Cuánto dinero pide Diego Lainez?

Además del conflicto de intereses con Alejandro Zendejas, jugador que pedía salir en caso de que Lainez llegara al club, el factor económico fue un problema. Los representantes de Diego Lainez habría pedido cerca de $2 millones de dólares en salario. Esta cifra superaría a futbolistas consagrados de la plantilla de las Águilas del América. No está de más mencionar que las exigencias el azteca las hace en un contexto en el que llegaría al club con un año y medio de inactividad.

“Lo segundo es que Diego pide $2 millones de dólares de sueldo para fichar, y darle eso a un jugador que no juega más del 15% de los minutos en el último año no es correcto. Yo con qué cara vería a Henry, Zendejas, Fidalgo, Richard, que tienen tanto tiempo aquí peleando con el América y que no se acercan a esos sueldos. Eso no tiene cabida en el club“, reveló.

Diego Lainez queda descartado por Club América debido a su pretensión salarial y por ‘culpa’ de Alex Zendejas https://t.co/22esliib7C— La Opinión (@LaOpinionLA) January 18, 2023

También te puede interesar:

· Diego Lainez queda descartado por Club América debido a su pretensión salarial y por ‘culpa’ de Alex Zendejas

· Javier Aguirre “salvaría” la carrera de Diego Lainez

· El colombiano Jackson Martínez saldría del retiro: el ex goleador del fútbol mexicano volvería a las canchas después de dos años