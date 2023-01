Diego Lainez queda descartado por Club América debido a su pretensión salarial y por ‘culpa’ de Alex Zendejas

Diego Lainez llegó a Europa con un cartel muy pesado, pues el mexicano era llamado como el “Lionel Messi de México”. Sin embargo, el tiempo no ayudó al azteca y el mismo no contó con todos los minutos que él desearía, por este motivo salió de Betis en busca de tiempo de juego antes del Mundial Qatar 2022.

No obstante, Lainez no tuvo suerte, pues aunque contó con la intención del Club América en su momento de llevárselo a tierras aztecas, esto no se logró y terminó saliendo de España para así llegar a Sporting Braga, equipo de Portugal en donde tampoco encontró minutos e hizo maletas para regresar a España.

“Interés de repatriar a Diego, a su casa, donde nació y se le dio la oportunidad incluso no es reciente, llevamos mucho tiempo en ese sentido. Fui a España en abril pasado, específicamente a Sevilla a ver si podía venir prestado el torneo anterior para que tuviera continuidad, ritmo, para que pudiera llegar mejor preparado al Mundial. Desafortunadamente no se concretó la sesión”, comentó Santiago Baños, presidente del América en entrevista con Alberto Lati para Marca Claro.

En el presente, Lainez nuevamente sonó para el conjunto americanista, pero el mismo Baños descartó esta posibilidad debido al salario que pide el mexicano. Además, por el problema que poseen los representantes de Diego Lainez y de Alejandro Zendejas, Alex López y César Morales, respectivamente.

“Hay dos vértices en este tema, los representantes Alex López y César Morales tienen un conflicto de interés en traerlo al América porque pelearía directamente en la posición de Alex Zendejas que también lo representan. La segunda es que el propio Diego nos pidió 2 millones de dólares para venir al club, entonces darle ese tiempo de sueldo, ser el mejor pagado en el plantel que en el último tiempo ha jugado el 13, 14 por ciento los minutos, creo que no es correcto, no habla bien de las prioridades”, dijo Baños.

También te puede interesar

–Pachuca está en busca del sustituto de Nico Ibáñez para el Clausura 2023 y es un jugador del Club América

–Paunovic y Chivas de Guadalajara respiran al saber que Alexis Vega no está lesionado de gravedad

–Santiago Muñoz ya está con Santos Laguna y el equipo espera su recuperación para el Clausura 2023 de la Liga MX