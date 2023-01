“No me gusta que digan que el mexicano no está preparado”: Ignacio Ambriz responde a quienes quieren a un estratega extranjero en El Tri

El rumbo de la Selección Mexicana es una gran incógnita. Luego de la salida de Gerardo Martino del banquillo azteca, muchos han sido los postulados para asumir las riendas de El Tri. Entre ellos el único mexicano que destaca ha sido Miguel Herrera, pero por la propia insistencia del “Piojo”. La mayoría de los candidatos son entrenadores extranjeros, panorama que no le agrada a Ignacio Ambriz.

“Nacho” es uno de los estrategas mexicanos con mejor cartel de la Liga MX. Pero Ambriz considera que hay una especie de subestimación de las capacidades de los entrenadores nacidos en México. El estratega del Toluca enumeró un par de ejemplos para ejemplificar la calidad mexicana en los banquillos.

“Somos pocos los entrenadores mexicanos en la Liga, algo también no estamos haciendo nosotros para no aprovechar el trabajo que tenemos; no me gusta que digan que el mexicano no está preparando, porque en mi caso se están equivocando. Yo sí puedo debatirle a quien sea. Jimmy (Lozano) fue tercer lugar de unos Juegos Olímpicos. Luis Pérez vivió 4 años en España, después tuvo un fracaso en Selecciones menores, pero ¿quién no fracasa? La gente de la Federación debe de pensar que también se están equivocando“, dijo Ambriz en una entrevista con la Octava Sports.

Un mexicano para la Selección de México

Ignacio Ambriz fue q consultado sobre sus posibles candidatos para asumir las riendas de El Tri. El entrenador del Toluca indicó tres opciones, todas de entrenadores mexicanos. “Nacho” se sube al tren en apoyo a un nuevo proceso de México comandado por un paisano.

“Me gustaría que fuera un mexicano; hay gente capaz: Miguel Herrera, independientemente de sus errores, es un tipo capaz, con carisma a la afición y jugadores. Siempre le he dicho que él debe agarrar a la Selección, después está Jimmy, quien ha hecho un gran trabajo y conoce esta camada nueva, también está Vuce; se ha descartado, pero es un gran entrenador” concluyó. ¿A quién te gustaría ver como el nuevo DT de la selección mexicana de fútbol?



🔄 Miguel Herrera "Piojo"

❤️ Guillermo Almada#SeleccionMexicana #SeleccionNacional pic.twitter.com/hLGEgrnwn0— Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) January 12, 2023

También te puede interesar:

° Chicharito le suelta la mano a sus paisanos: Javier Hernández no le da importancia a la nacionalidad del estratega de El Tri y se apoyó en un par de ejemplos

° Alan Pulido considera que Miguel Herrera es el entrenador ideal para México luego del fracaso en el Mundial de Qatar 2022

° México habría sido eliminado del Mundial de Qatar por un “pacto” entre Polonia y Argentina