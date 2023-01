Chicharito le suelta la mano a sus paisanos: Javier Hernández no le da importancia a la nacionalidad del estratega de El Tri y se apoyó en un par de ejemplos

Continúa la novela para elegir al nuevo seleccionador de México. Una de las grandes críticas a Gerardo Martino tenía que ver con su nacionalidad. Algunos periodistas hablaban de lo poco comprometido que estaba el Tata con el proceso. De hecho, muchos señalaron que el estratega argentino celebró la victoria Albiceleste sobre México en el Mundial de Qatar 2022. Es por ello que se quiere volver a las raíces y contratar un seleccionador mexicano. Pero Chicharito Hernández no se casa con esta idea y ofreció un par de ejemplos.

El delantero de Los Ángeles Galaxy trajo a la mesa de discusión a Ricardo La Volpe y Miguel Herrera. Chicharito resaltó que independientemente de la nacionalidad del estratega, lo que él espera es que los aficionados se unan y remen hacia el mismo lado.

“En 2006 nos encantó el proceso y era un entrenador argentino (Ricardo La Volpe), 2014 era un entrenador mexicano (Miguel ‘el Piojo’ Herrera) y nos encantó todo lo que sucedió en ese Mundial. Ya basta de estas novelas, creo yo. Hay que unirnos sea mexicano o no sea mexicano“, dijo el goleador de Los Ángeles Galaxy en una entrevista para Media Day.

Siempre se recordará la eliminatoria de México con Ricardo La Volpe.



Goleadores👇

Borgetti 14 goles

Jimmy Lozano 11 goles

Kikin Fonseca 10 goles



Diferencia +13👇

Hizo 22 goles en el hexagonal, recibieron 9.



Comodidad👇

Estuvo en 9 de 10 jornadas en primer lugar.



Caminando 🚶‍♂️ pic.twitter.com/hy3DRQ8CAZ — Edu Torres (@edutorresr) March 31, 2022

¿Qué dijo Chicharito sobre la nacionalidad del seleccionador de México?

“Ay, cómo nos encanta manejar una narrativa y promocionar gente… Mira, yo llevo 15 años siendo extranjero en un país y no me gustaría que por ser extranjero no me dieran una oportunidad de obtener un trabajo. Aquí soy un extranjero en EE.UU. y veo cómo me toman en cuenta”, sentenció el azteca en la misma entrevista.

El MVP de México contra Martino: “No entendimos lo que quiso plantear ante Argentina” https://t.co/siQai68ZA3



La selección de México se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 por diferencia de gol. La victoria 2-1 ante Arabia Saudita no le alcanzó y la clasificación fue para P… pic.twitter.com/T23xBWhz6w— Noticias y Deportes (@tagliasaMultim1) December 1, 2022

Chicharito motivó a dejar a un lado el tema de la nacionalidad y simplemente fijarse en el perfil de los posibles seleccionadores. Más allá de un tema de banderas, Javier Hernández considera que todo pasa por el trabajo y las ganas.

“Claro que estoy en pro de la gente mexicana y talentosa. Pero aquí lo que más nos conviene es una persona que llegue y que ayude, que pueda sumar, sea de la nacionalidad que sea“, agregó.

También te puede interesar:

° Rogelio Funes Mori reconoce su intención de seguir siendo un jugador elegible para la Selección Mexicana

° Alan Pulido considera que Miguel Herrera es el entrenador ideal para México luego del fracaso en el Mundial de Qatar 2022

° El Chicharito Hernández se suma a la discusión sobre el próximo entrenador de México y le responde a Héctor Herrera: “Que sea de la nacionalidad que sea”