El Chicharito Hernández se suma a la discusión sobre el próximo entrenador de México y le responde a Héctor Herrera: “Que sea de la nacionalidad que sea”

A poco de cumplir la mitad del mes de enero y tras más de 45 días del fracaso de la Selección de México en el Mundial de Qatar 2022, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) todavía no define quién será el próximo entrenador de El Tri.

La discusión está servida en México y todos dan su punto de vista. Algunos opinan que el próximo seleccionador no deba ser extranjero, debido a los resultados del argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, y que tiene que ser nacional, alguien que conozca la Liga MX y la idiosincracia del futbolista azteca.

El mediocampista Héctor Herrera dijo que el próximo técnico debe ser mexicano, pero este miércoles el goleador histórico Javier ‘Chicharito’ Hernández ha llevado la contraria al ‘Zorro’ ha asegurado que la nacionalidad no importa y lo prioritario es que llegue a sumar.

“Claro que estoy en pro de la gente mexicana y talentosa, pero aquí lo que más nos conviene es una persona que llegue y que ayude, que pueda sumar, sea de la nacionalidad que sea” Chicharito Hernández

En una rueda de prensa debido al reinicio de los entrenamientos en la Major League Soccer (MLS), el delantero de 34 años mostró una postura muy crítica ante los que no quieren foráneos al frente de la selección mexicana: “Yo llevo 15 años siendo extranjero en varios paises y no me gustaría que por ser extranjero no me dieran una oportunidad de obtener un trabajo. Aquí soy un extranjero en Estados Unidos y veo cómo me toman en cuenta”.

Hernández no fue tomado en cuenta por el Tata Martino en su ya finalizado proceso, así como otros jugadores vetados por el entrenador argentino que al final en Qatar 2022 no pudo ni pasar de la fase de grupos.

