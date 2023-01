Alan Pulido considera que Miguel Herrera es el entrenador ideal para México luego del fracaso en el Mundial de Qatar 2022

Ya ha pasado casi un mes del inicio del Mundial de Qatar 2022 y hay muchas dudas dentro de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Luego de la salida de Gerardo Martino del banquillo de El Tri, no se ha podido designar a un nuevo seleccionador para el próximo proceso de cara a la Copa del Mundo de 2026. Muchos han sido los postulados, pero Alan Pulido confía en que el “Piojo” pueda hacer ese trabajo.

“Todos sabemos que la selección fue un fracaso en el Mundial de Qatar. Sabemos que lo ideal o lo que se esperaba era que calificaran y no fue así no se le puede llamar de otra manera que fracaso. Si tuviera que elegir alguno, elegiría al Piojo, sería el técnico ideal, mexicano y con la experiencia de una copa del Mundo y con los títulos que ha tenido a nivel profesional en su carrera le vendría bien a la selección“, aseguró el azteca en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Miguel Herrera se postula para ser el próximo técnico de la Selección Mexicana. Así le fue al 'Piojo' en su etapa con el Tricolor



¿Te gustaría que regresara?



pic.twitter.com/aiA1j3Hvnu

El fútbol mexicano en crisis

La Selección Mexicana tocó fondo en el Mundial de Qatar 2022. Antes de la última jornada del grupo C, El Tri no habría podido marcar su primer gol en la Copa del Mundo. Estados Unidos dio la cara por Concacaf en el torneo y la MLS será el representante de la confederación en el próximo Mundial de Clubes. Todos estos aspectos son indicios de la “crisis” que afronta el balompié azteca.

“Realmente lo que ya sabemos es que el futbol mexicano pasó por una crisis (…) Es consecuencia de cómo se han manejado las cosas de mala manera, el hecho de quitar el descenso, ahora sumar muchos extranjeros claro que afecta a los jóvenes y no les das esa oportunidad a los mexicanos que no puedan surgir (…) Eso claro que afecta y a la larga se muestra en que la liga ha quedado estancada y no da ese paso que todos quisiéramos“, concluyó.

Alan Pulido continúa trabajando en su recuperación para volver a los terrenos de juego en óptimas condiciones. Antes de su lesión, “Puligol” era una de las figuras mexicanos de la MLS y un convocado habitual de las convocatorias de la Selección Mexicana. El ex delantero de Chivas de Guadalajara espera retomar sus condiciones físicas para ponerse de nuevo en la órbita de El Tri.

