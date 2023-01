André-Pierre Gignac contactó a Miguel Herrera luego de su polémica celebración en la victoria de Tigres de la UANL

Tigres de la UANL comenzó con el pie derecho la Liga MX. El conjunto felino venció 0-3 al Santos Laguna en la primera jornada del fútbol mexicano. André-Pierre Gignac marcó el segundo gol del partido y lo celebró con un peculiar festejo que los medios asociaron como una indirecta al ex entrenador del club, Miguel Herrera. Pero la polémica fue desactivada con una revelación del “Piojo”.

El carismático entrenador mexicano reveló que Gignac lo contactó después del partido. La razón principal de este acercamiento fue todo el revuelo que se produjo por la presunta respuesta del futbolista a las anteriores declaraciones del “Piojo” en las que insinuó que los referentes de Tigres de la UANL están en la etapa final de su carrera. Pero Gignac calmó el panorama con su ex entrenador.

“Como se lo dije a él porque luego luego me escribió. Terminó el partido y empezaron todas las redes sociales a explotar ese rollo, y la verdad que saliendo del estadio me escribió luego luego y me dijo ‘Miguel tú sabes que año y medio pasamos extraordinario y no fue para ti‘”, reveló Herrera en una entrevista con Fox Sports. ¿Qué le dijo Gignac a @MiguelHerreraDT por el festejo que hizo en cancha de Santos? 😳😳😳😳#PuntoFinal 📺⚫ pic.twitter.com/LwXJ2tqhz0— foxdeportes.eth (@FOXDeportes) January 10, 2023

Miguel Herrera aceptó su error

Sin embargo, el “Piojo” aseguró que en caso de que Gignac le haya “dedicado el gol”, el estratega afrontaría las consecuencias de sus errores del pasado al momento de declarar. Herrera indicó que está consciente de toda la polémica que se generó tras sus declaraciones en la temporada pasada cuando todavía era entrenador de Tigres de la UANL.

“Y yo, ‘mira André, si fue o no para mí, yo siempre me voy a quedar con el profesionalismo que tú me mostraste, con la actitud, con la determinación. Hiciste lo que siempre te pedí, trabajaste como te pedí, y además la puerta la abrí yo por una palabra que se usó mal, pero que al final la usé la palabra (…) Y si lo hiciste, la puerta la abrí yo y hoy si lo hiciste así, tendré que recibir las circunstancias como se dan y nada me da más gusta que él siga manteniendo ese nivel“, agregó.

André-Pierre Gignac émulo la mítica celebración de Samuel Eto'o, ambos criticados por su edad.



Exceso de fútbol ✨ pic.twitter.com/Vw88sOGvox— Essentials Gaming (@EssntialsGaming) January 9, 2023

También te puede interesar:

° Luis Suárez y la razón de su rechazo al fútbol mexicano, ¿por qué el uruguayo le dio la espalda a Cruz Azul?

° ¿Keylor Navas a las Águilas del América? Las posibilidades de que el Tico llegue a la Liga MX

° “Chivas sigue siendo el mejor de México”: las polémicas declaraciones de Fernando Beltrán