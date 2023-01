Gullit Peña y un salario envidiable: el mexicano pasó de estar sin club a ser tratado como una estrella en Emiratos Árabes  

Carlos Peña seguirá derrochando su fútbol en tierras exóticas. El talentoso mediocampista mexicano viene de algunos meses de inactividad luego de su fichaje poco exitoso con el Club Vida de Honduras. Sin embargo, el Al Dhaid le dio la oportunidad al azteca de continuar con su carrera. Emiratos Árabes Unidos sedujo al Gullit con un gran salario.

El fútbol árabe sigue acaparando la atención del balompié mundial con sus curiosas contrataciones. Esta vez un mexicano fue adquirido como toda una estrella para potenciar el balompié de Emiratos Árabes Unidos. El Gullit Peña pasó de las sombras de la inactividad al llamativo club Al Dhaid.

“Muy feliz de estar en este maravilloso país con visita con el presidente Eisa Hilal del Consejo del Deporte Sharjar, gracias a mi gente”, escribió el mexicano a través de sus redes sociales.

¿Cuánto dinero percibiría Carlos Peña?

Uno de los mayores atractivos del fútbol árabe es su potencia económica. Los salarios son totalmente desproporciónales de los que se pueden encontrar en el fútbol de Europa y América. Según informaciones recopiladas por el portal El Futbolero, Carlos Peña estaría percibiendo entre $20,000 y $45,000 dólares semanales. Esta cifra se traduce en $2.1 millones de dólares al año en caso de que el valor semanal sea el segundo mostrado.

¿Cuántos extranjeros hay en el Al Dhaid?

Además del Gullit Peña, existen otros siete extranjeros en la plantilla del Al Dahid. El club está conformado por tres brasileños, un iraní, un camerunés y dos malienses. Según datos de Transfermarkt, Carlos Peña es el extranjero mejor valorado del club con $129,000 dólares. View this post on Instagram A post shared by Gullit Peña (@gullitpena_27)

