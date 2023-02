La hermana de Celine Dion habla sobre la enfermedad de la cantante

La cantante estrella Celine Dion se vio obligada a cancelar hasta ocho conciertos de su gira a finales del año pasado, luego de que le fuera diagnosticada una extraña enfermedad.

Dicha enfermedad provoca espasmos musculares, así como también el deterioro de los músculos y cuerdas vocales, lo que le impide subirse a los escenarios.

La enfermedad es conocida como: Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a una de cada millón de personas, y se lo detectaron a la canadiense.

“Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, reveló Dion en el pasado.

Pero luego no se ha sabido más sobre la artista canadiense y sobre su estado de salud, especialmente.

Claudette, hermana de Celine, habló recientemente con “Le Journal de Montreal”, sobre el estado de salud de la cantante.

La hermana de la intérprete canadiense aseguró que no pierde la fe en volver a ver a su hermana sobre los grandes escenarios.

Actualmente, la artista está en su residencia en Denver, Colorado, y está rodeada de médicos especialistas que le “ayudarán a superar su enfermedad”.

La lucha contra su salud no ha sido algo nuevo para Celine, su hermana reveló que “Empezó con 12 años, realmente no tuvo ni adolescencia”.

Claudette comentó que lleva dos años sin ver a su hermana luego de que la artista decidiera aislarse del reto del mundo.

“Confío en que la vida le devolverá lo que dio. Porque es una chica extremadamente inteligente, muy generosa y talentosa. Y enamorada de la vida, también”, ha asegurado demostrando el cariño que le procesa.

La hermana anunció cómo se le ha organizado un concierto en su homenaje, a desarrollarse en el Casino de Montreal y que será el venidero 30 de marzo, esto con motivo de su cumpleaños número 55.

Para terminar, la hermana no quiso despedirse de dicha entrevista sin hacer una crítica a la polémica lista de los 200 mejores cantantes de la revista Rolling Stone, donde la canadiense no apareció. “No tiene ningún sentido. No creo que esta lista merezca ningún elogio”, reveló la hermana.

