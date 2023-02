Mujer que fue golpeada por un indigente en Los Ángeles le diagnosticaron un tumor cerebral y la atropellaron rumbo a una terapia de radiación

Alli McLaren, estrella de redes sociales, podría ser considerada la “mujer más desafortunada del mundo”, después de recibir un puñetazo en la cara en un ataque no provocado por parte de una persona sin hogar.

La agresión le provocó una mandíbula fracturada que pronto llevó a que le diagnosticaran un tumor cerebral y posteriormente fue atropellada por un automóvil camino a la terapia de radiación.

“Soy esa amiga que vive que ‘no puede tomar un descanso de un estilo de vida dramático'”, dijo sarcásticamente McLaren, quien es nativa de Australia, pero que radica en Los Ángeles.

En su testimonio viral en TikTok, el cual recibió más de 1.6 millones de visitas, la mujer de 30 años, creadora de contenido y aspirante a actriz, detalló la serie de eventos desafortunados que amenazaron su vida desde el ataque de octubre de 2021.

“Él cruzó la calle y lo vi por el rabillo del ojo. Corrió directamente hacia mí y me golpeó”, dijo McLaren a Media Drum. “Él golpeó mi teléfono, que se rompió por el impacto, y me caí. Todo sucedió en unos dos segundos”.

Inmediatamente después de la violenta emboscada, McLaren buscó atención médica en un centro de atención de urgencias en West Hollywood. Allí, los médicos dijeron que “se veía bien” y descartaron sus preocupaciones.

Meses más tarde, cuando sus dientes comenzaron a caerse de la boca al azar durante un viaje, un dentista confirmó que su mandíbula se había roto como resultado del ataque de la persona sin hogar.

Sin embargo, después de que fracasaran los intentos de volver a colocarle la mandíbula en su lugar, McLaren se vio obligado a esperar otros dos meses antes de someterse a una cirugía oral para reparar la fractura.

“Tuve que someterme a una cirugía de mandíbula para solucionarlo, mi sistema inmunológico estaba muy débil y terminé contrayendo una infección y neumonía”, dijo vía TikTok.

Pero durante su lucha contra la neumonía, tropezó y se golpeó la cabeza, lo que desencadenó una lesión cerebral traumática que provocó convulsiones consecutivas.

Solo dos meses después de recibir tratamiento para las convulsiones, McLaren comenzó a experimentar vómitos y también sufrió cambios de humor, ira inexplicable y confusión.

Los médicos finalmente descubrieron un tumor de células gigantes no cancerosas que crecía en su cerebro.

Quitaron la mayor parte de la masa, pero prescribieron radiación para eliminar las células residuales. Y cuando McLaren se dirigía a un tratamiento de radiación en un hospital local a principios de enero de 2023, un conductor la atropelló cuando no frenó en una señal de alto.

“No elegimos nuestras vidas y lo que nos sucede, pero elegimos cómo tomar lo que nos sucede y convertirlo en algo hermoso”.

El accidente dejó a McLaren con dos pies rotos.

“Realmente he luchado para ser honesta. He tenido tanto depresión como ansiedad”, admitió. “También me siento muy incómoda caminando cerca de la gente en la calle porque no confío en nadie.

McLaren perdió su trabajo, una gran cantidad de amistades y la capacidad de existir cómodamente en entornos sociales desde su ataque.

“Dejé de responder a los mensajes y dejé de aparecer en los lugares. La mayor parte del tiempo estoy muy cansada y simplemente no tengo energía”, se quejó. “Solía ​​ser muy sociable y ahora me cuesta mucho salir de mi casa”.

McLaren también reveló que ahora sufre cambios de humor severos que la enfurecen al azar.

Los cambios en su carácter han distanciado a McLaren de varias personas, dejándola solo con amigos y familiares “tolerantes” que no se ofenden fácilmente por su comportamiento errático.

Ella planea algún día escribir un libro sobre sus traumas consecutivos con la esperanza de que su historia ayude a otros.

A pesar de sus muchas dificultades, McLaren ha mantenido una perspectiva alegre de la vida.

McLaren cree que sus luchas la han convertido en una persona más fuerte con un testimonio “hermoso” y único.

“Creo que me mantengo fuerte sabiendo que no puede ser así para siempre y también sabiendo que un día me despertaré y no tendré más dolor”, dijo. “Creo que todo sucede por una razón”.

Leer más

* Farmacias en varias ciudades de México venden medicinas mezcladas con fentanilo y las hacen pasar por medicinas legítimas

* Actor de ‘Danza con Lobos’, acusado de agresión sexual, ordenó a sus 5 esposas que dispararan contra los policías y tomaran ‘píldoras suicidas’

* Hombre arrestado por lanzar ‘amenazas criminales’ con armas de alto poder apuntando hacia un parque en Hollywood