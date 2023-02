El Pentágono detecta otro presunto “globo espía” chino que sobrevuela Latinoamérica

Estados Unidos detectó otro “globo espía” de China y aseguró que está sobrevolando Latinoamérica, informó el Pentágono el viernes.

“Estamos viendo información de un globo que está sobrevolando Latinoamérica. Evaluamos ahora que se trata de otro globo de vigilancia chino”, dijo en una declaración enviada a la prensa el portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder.

El diario La Nación de Costa Rica justo había publicado un artículo sobre un objeto volador blanco, que parecía un globo aerostático, y que había sido avistado sobre el país latinoamericano.

Consultado por la cadena CNN, un alto funcionario del Pentágono dijo que el globo avistado sobre Latinoamérica no parece estar dirigiéndose a Estados Unidos.

